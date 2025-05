Limone sul Garda: Alkoholgenuss im öffentlichen Raum verboten

Wer seinen Aperitivo künftig am Ufer des Gardasees genießen will, sollte genau auf den Ort achten: In Limone sul Garda ist seit dem 19. April 2025 der Konsum und Besitz alkoholischer Getränke auf Straßen, Plätzen und in Parks verboten – zumindest im öffentlichen Raum. Die Regelung soll bis einschließlich 1. November gelten und vor allem Lärm, Müll und Störungen durch Alkoholkonsum eindämmen.