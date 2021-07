Kroatien verlängert Corona-Maßnahmen bis 31. Juli

München, 16.07.2021 | 09:43 | rpr

Kroatien hat die landesweit geltenden Corona-Maßnahmen bis vorerst 31. Juli verlängert. Wie das internationale Nachrichtenportal Garda berichtet, sind sowohl die Beschränkungen im Land als auch die Einreisebestimmungen von dieser Regelung betroffen. Kroatien-Urlauber dürfen demzufolge vorerst weiterhin nur mit Vorlage des digitalen COVID-Zertifikats der EU einreisen.



Die aktuell geltenden Maßnahmen in Kroatien waren ursprünglich bis vorerst 15. Juli angesetzt, nun wurden sie um mindestens zwei weitere Wochen verlängert. Demzufolge dürfen öffentliche Veranstaltungen von mehr als 100 Teilnehmern nur dann stattfinden, sofern alle Personen über das digitale COVID-Zertifikat der EU mit entsprechendem Nachweis verfügen. Auch Bars und Nachtclubs stehen Gästen nur mit Vorlage des Zertifikats offen; die Einrichtungen unterliegen dann auch keiner Sperrstunde. Darüber hinaus dürfen Innen- und Außenbereiche gastronomischer Betriebe weiterhin nur von 6 bis 0 Uhr öffnen, bewirtet werden ausschließlich sitzende Gäste. In öffentlichen Innenräumen wie Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Außenbereichen, wo ein Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann, muss weiterhin ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.Mit Einführung des digitalen COVID-Zertifikats der EU am 1. Juli hat auch Kroatien die Einreisebestimmungen dahingehend angepasst. Demnach ist EU-Reisenden unabhängig von ihrem Herkunftsland die Einreise bis vorerst Ende Juli nur gestattet, sofern sie das EU-weit gültige Zertifikat vorlegen können. In diesem muss der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus, einer Genesung oder eines negativen Corona-Tests erbracht werden. Bei Vorlage eines negativen Testergebnisses wird sowohl ein maximal 72 Stunden alter PCR-, LAMP- oder TMA-Test, als auch ein höchstens 48 Stunden alter Antigen-Schnelltest akzeptiert.Nach Informationen der offiziellen Corona-Webseite der kroatischen Regierung wurden am 15. Juli 2021 landesweit 139 Neuinfektionen gezählt. Bei einer Gesamtbevölkerung von rund vier Millionen Einwohnern waren an diesem Datum insgesamt 653 Corona-Fälle aktiv. Aus deutscher Sicht zählt seitens des Robert Koch-Instituts aktuell nur die Gespanschaft Zadar in der Region Dalmatien als einfaches Risikogebiet.