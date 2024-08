Kroatien: Waldbrände in Mitteldalmatien

München, 01.08.2024 | 16:38 | spi

In Kroatien kämpfen Feuerwehrleute gegen mehrere Waldbrände in Mitteldalmatien und westlich von Split. Besonders betroffen sind die Ortschaften Podgora und Tucepi, wo Touristinnen und Touristen evakuiert werden mussten. Trockenheit und menschliche Fahrlässigkeit haben die Brände ausgelöst, die in der Region bereits erhebliche Schäden verursacht haben. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.



Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrände in der Küstenregion Kroatiens.



Brandursachen und Maßnahmen



Die Brände wurden durch menschliche Fahrlässigkeit im Naturpark Biokovo ausgelöst, der für seine einzigartige Landschaft bekannt ist. Auch westlich von Split, in Vrsine, sind Feuerwehrleute im Einsatz, um Brände in unzugänglichen Gebieten zu bekämpfen. Trotz anhaltender Trockenheit sind die Einsatzkräfte gut vorbereitet und arbeiten intensiv daran, die Brände unter Kontrolle zu bringen.



Sommerliche Brandgefahr und Prävention



Wald- und Buschbrände sind im kroatischen Sommer keine Seltenheit. Die anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen begünstigen die Ausbreitung der Flammen. Die Feuerwehr ist gut gerüstet und führt regelmäßig Übungen durch, um im Ernstfall schnell und effektiv reagieren zu können. Präventive Maßnahmen und die Sensibilisierung der Bevölkerung sind entscheidend, um zukünftige Brände zu verhindern.



Quelle: dpa In der Küstenregion Mitteldalmatien, insbesondere in Podgora und Tucepi, brennen Vegetationsflächen. Feuerwehrleute haben bereits hunderte Hektar gelöscht und viele Touristinnen und Touristen evakuiert. Die Flammen drohten, Häuser zu erreichen, was ein schnelles Eingreifen erforderlich machte.Die Brände wurden durch menschliche Fahrlässigkeit im Naturpark Biokovo ausgelöst, der für seine einzigartige Landschaft bekannt ist. Auch westlich von Split, in Vrsine, sind Feuerwehrleute im Einsatz, um Brände in unzugänglichen Gebieten zu bekämpfen. Trotz anhaltender Trockenheit sind die Einsatzkräfte gut vorbereitet und arbeiten intensiv daran, die Brände unter Kontrolle zu bringen.Wald- und Buschbrände sind im kroatischen Sommer keine Seltenheit. Die anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen begünstigen die Ausbreitung der Flammen. Die Feuerwehr ist gut gerüstet und führt regelmäßig Übungen durch, um im Ernstfall schnell und effektiv reagieren zu können. Präventive Maßnahmen und die Sensibilisierung der Bevölkerung sind entscheidend, um zukünftige Brände zu verhindern.Quelle: dpa

Weitere Nachrichten über Reisen

02.08.2024 Wie Hunde an Italiens Küsten für sicheres Baden sorgen Neben Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern, sorgen auch Hunde an Italiens Stränden für sicheres Baden. Dabei zeigen sich die Vierbeiner als wahre Kraftpakete. Neben Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern, sorgen auch Hunde an Italiens Stränden für sicheres Baden. Dabei zeigen sich die Vierbeiner als wahre Kraftpakete.

02.08.2024 Malta: Mit Schäufelchen und Sieb am Strand Forschung zu Mikroplastik unterstützen Malta beteiligt sich an einem europäischen Forschungsprojekt. Reisende unterstützen die Erforschung von Mikroplastik in der Meeresumwelt entspannt am Strand. Malta beteiligt sich an einem europäischen Forschungsprojekt. Reisende unterstützen die Erforschung von Mikroplastik in der Meeresumwelt entspannt am Strand.

01.08.2024 Indonesien: Neue Hauptstadt Nusantara erhält fliegende Taxis Indonesien treibt den Bau seiner neuen Hauptstadt Nusantara weiter voran. Die auf Borneo errichtete Stadt soll auch Flugtaxis erhalten, die ohne Piloten oder Pilotin fliegen. Indonesien treibt den Bau seiner neuen Hauptstadt Nusantara weiter voran. Die auf Borneo errichtete Stadt soll auch Flugtaxis erhalten, die ohne Piloten oder Pilotin fliegen.

31.07.2024 Maya Bay in Thailand während der Regenzeit gesperrt Ein Abenteuerfilm machte die Maya Bay zum Sehnsuchtsort für tausende Menschen. Jetzt ist die paradiesische Bucht während des Monsuns in Thailand für Besucherinnen und Besucher gesperrt. Ein Abenteuerfilm machte die Maya Bay zum Sehnsuchtsort für tausende Menschen. Jetzt ist die paradiesische Bucht während des Monsuns in Thailand für Besucherinnen und Besucher gesperrt.