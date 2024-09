Kroatien: Warnung vor Unwettern zum Wochenbeginn

München, 09.09.2024 | 10:54 | sei

Kroatien erwartet zu Beginn der Woche heftige Unwetter mit starken Regenfällen und Gewittern. Das staatliche Hydrometeorologische Institut hat in mehreren Regionen Warnungen ausgegeben, die höchste Warnstufe gilt für die Region Rijeka. Es wird mit Störungen im Verkehr und möglichen Überschwemmungen gerechnet.



In Kroatien gelten zum Wochenbeginn vielerorts Gewitterwarnungen (Symbolfoto).

In der Region Rijeka wurde die Gewitterwarnstufe Rot herausgegeben, die höchste einer dreistufigen Skala. Für Dubrovnik, Knin und Split gelten laut der internationalen Warnplattform Garda orangene Warnstufen. Besonders entlang der Adriaküste wird mit Sturm, hohem Wellengang und möglichen Schäden durch Hagel und Blitze gerechnet. In tiefer gelegenen Gebieten könnten anhaltende Regenfälle zu Überschwemmungen führen, das Bergland ist durch mögliche Erdrutsche gefährdet.Die Unwetter könnten den Straßenverkehr in Kroatien erheblich beeinträchtigen, insbesondere auf Küstenstraßen und Brücken. Es wird erwartet, dass einige Straßen vorübergehend unpassierbar werden. Auch Störungen im Flug- und Schiffsverkehr sind möglich, so könnten Häfen und Flughäfen aufgrund widriger Wetterbedingungen vorübergehen den Betrieb einstellen. Reisende in den betroffenen Gebieten sollten die Entwicklungen der Wetterlage über die lokalen Medien aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls ihren Flugstatus überprüfen.Zusätzlich zu den Verkehrsproblemen könnten auch Strom- und Telekommunikationsausfälle durch die starken Winde und Überschwemmungen auftreten. In den am stärksten betroffenen Regionen könnten Behörden Evakuierungen anordnen. Es wird dringend empfohlen, lokale Warnungen und Anweisungen der Behörden zu beachten.Die Unwetter treffen Kroatien nach dem wärmsten August der letzten 60 Jahre. In 16 Städten, darunter Zagreb, Dubrovnik und Rijeka, wurden Temperaturrekorde gebrochen. Neben den hohen Lufttemperaturen erwärmte sich auch die Adria ungewöhnlich stark, so erreichte das Wasser nahe Dubrovnik einen Wert von 29,1 Grad Celsius. Auch nach den Gewittern dieser Woche soll es in Kroatien laut meteorologischen Vorhersagen weiterhin sehr warm bleiben.