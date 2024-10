Kroatiens Sandwunder verliert seine Spitze nach Sturm

München, 10.10.2024 | 08:12 | sei

Am berühmten Zlatni Rat Beach auf der kroatischen Insel Brač ist die charakteristische Sandspitze nach einem Zyklon plötzlich verschwunden. Dieses Naturphänomen sorgt sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlauberinnen und Urlaubern für Aufsehen. Die Sandzunge war eines der Markenzeichen des Strandes.



Die als "Sandwunder" bekannte Landzunge des kroatischen Strandes Zlatni Rat wurde ins Meer gespült.

Der Zlatni Rat Beach, einer der bekanntesten Strände Kroatiens, ist für seine wechselnde Form durch die Witterung bekannt. Doch laut Berichten kroatischer Medien wurde nun die gesamte Spitze der Sandzunge, bekannt als „Sandwunder“, durch einen Herbstzyklon fortgespült. Der Sturm brachte heftige Winde und starke Wellen mit sich, die den Sand der markanten Spitze ins Meer beförderten.Neben den Unwettern wird auch der Klimawandel als Ursache für die drastischen Veränderungen in Betracht gezogen. Expertinnen und Experten befürchten, dass extreme Wetterbedingungen wie dieser Zyklon in Zukunft häufiger auftreten könnten. Einheimische sowie internationale Fans des beliebten Urlaubsziels hoffen, dass sich der Strand mit der Zeit wieder in seine ursprüngliche Form zurückentwickelt.Trotz des Verlustes bleibt der Zlatni Rat Beach ein beliebtes Ziel für Reisende. Die einzigartige Form des Strandes wird sich vermutlich wieder an ihren ursprünglichen Verlauf anpassen, sobald sich das Wetter beruhigt. Dennoch bleibt die Frage, ob sich ähnliche Naturereignisse in den kommenden Jahren wiederholen und weitere Veränderungen mit sich bringen könnten.