Corona: Kuba wirbt mit Impfreisen

Kuba will mit Impfreisen mehr internationale Touristen ins Land locken. Der Karibikstaat wirbt mit der Kombination aus sonnigen Stränden, Mojitos und einer Impfung gegen das Coronavirus mit dem auf der Insel entwickelten Impfstoff. Priorität hat nach Informationen von Redaktionsnetz Deutschland jedoch für die Behörden Kubas zunächst die Immunisierung der eigenen Bevölkerung.



Kuba wirbt bereits jetzt in einem TV-Spot für Impfreisen ins Land.

Mit der Verbindung von Urlaub und Impfung will Kuba auch während der Corona-Krise als Reiseziel attraktiv bleiben. Dafür stellt die Regierung in Aussicht, künftig auch Touristen mit dem im Land entwickelten Impfstoff zu versorgen. Derzeit befindet sich das kubanische Serum Soberana 02 in der Produktionsphase, die Testdaten sollen im März an die WHO übermittelt werden. Im Falle einer Zulassung soll allerdings zunächst die Bevölkerung Kubas bis Jahresende durchgeimpft werden, dafür ist noch in diesem Jahr die Herstellung von 100 Millionen Dosen geplant.Ein auf einem kubanisch-venezolanischen Sender verbreiteter Werbespot führt Urlaubern bereits jetzt die Vorteile einer möglichen Impfreise vor Augen. Er liefert Informationen zu Soberana 02 und stellt dem Zuschauer abschließend die Frage, ob er das Angebot eines Urlaubs mit Corona-Impfung in Kuba annehmen würde. Dabei bleiben jedoch sowohl die Frage nach der zeitlichen Verfügbarkeit, als auch nach den Kosten einer solchen Impfung vorerst noch ungeklärt.Zunächst hat Kuba noch mit der Eindämmung der Pandemie im eigenen Land zu kämpfen. Die seit Mitte Februar nach kurzer Erholungsphase wieder sprunghaft ansteigenden Corona-Fallzahlen sind der Grund für strengere Einreisebestimmungen. Ankommende Urlauber müssen schon vor Reiseantritt einen PCR-Test durchführen lassen und dessen negatives Ergebnis bei der Ankunft in Kuba in Papierform vorweisen. Anschließend wird noch am Flughafen ein weiterer PCR-Test auf eigene Kosten fällig. Bis dessen Resultat vorliegt, müssen sich die Touristen in einem lizensierten Hotel in Quarantäne begeben. Kuba ist aus deutscher Sicht derzeit kein Corona-Risikogebiet.