Kuba: eVisum ersetzt bei Einreise Touristenkarte

Kuba startet im Mai 2024 eine weitere Modernisierung der Einreisebestimmungen. Ab diesem Monat soll Schritt für Schritt ein elektronisches Visumsystem eingeführt werden, sodass Touristen und Touristinnen künftig ihr eVisum online beantragen können. Bisher ist dafür eine Touristenkarte nötig, die vor der Einreise bei einem Konsulat oder Drittanbieter erworben werden muss.



Das Außenministerium der Karibikinsel gab am 2. Mai per Pressemitteilung bekannt, dass noch in diesem Monat mit der Umstellung auf das elektronische Visumverfahren begonnen werden soll. Ziel ist es, die Beantragung der Einreiseerlaubnis für Touristen und Touristinnen einfacher und effizienter zu gestalten. So ist geplant, dass Einreisewillige künftig von jedem mit dem Internet verbundenen Endgerät aus ihr Kuba-Visum über eine Onlineplattform beantragen können. Ab wann genau das eVisum für deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen verfügbar sein soll, wurde von den kubanischen Behörden indes noch nicht mitgeteilt.Neben der vereinfachten Handhabung bietet das eVisum künftig den Vorteil, dass physische Dokumente wegfallen und so Papier gespart werden kann. Dies kommt auch dem Umweltschutz zugute. Darüber hinaus verspricht das Ministerium, mit der Maßnahme die Sicherheit während aller Phasen des Beantragungs- und Bewilligungsprozesses zu stärken. Gemeinsam mit dem eVisum plant Kuba zudem die Einführung eines moderneren Konsularsystems, um internationalen Besuchern und Besucherinnen die Einreise zu erleichtern.Um derzeit als Urlauber oder Urlauberin nach Kuba einreisen zu dürfen, müssen Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit einen gültigen Reisepass mit noch mindestens sechs Monaten Gültigkeit vorlegen. Wie das Auswärtige Amt auf seiner Website informiert, wird außerdem nach wie vor eine Erklärung zum Gesundheitszustand benötigt. Diese Pflichtangaben werden seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie abgefragt. Die aktuell noch etablierte Touristenkarte muss vor der Einreise nach Kuba beschafft werden, die Gebühr dafür beläuft sich bei der Beantragung im Konsulat auf 22 Euro. Wer bereit ist, etwas mehr zu bezahlen, kann sich das Dokument auch bei kommerziellen Anbietern im Internet bestellen. Einige Fluggesellschaften verkaufen die kubanische Touristenkarte ebenfalls, sie ist an deren Schaltern an den Flughäfen erhältlich. Das Dokument gilt bei Erstbeantragung für 90 Tage, vor Ort kann dann bei den lokalen Behörden um eine Verlängerung für weitere 90 Tage ersucht werden.