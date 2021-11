Kuba: Einreise ohne Quarantäne ab 7. November

München, 02.11.2021 | 09:23 | soe

Kuba erleichtert internationalen Urlaubern bereits am dem 7. November die Einreise. Wie aus einer Veröffentlichung des kubanischen Tourismusministeriums Mintur hervorgeht, entfallen ab kommendem Sonntag die obligatorische Quarantäne sowie der PCR-Test bei der Ankunft. Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, muss zudem keinen PCR-Test vor Reiseantritt mehr durchführen lassen.



Gemäß den ab dem 7. November geltenden Gesundheitsprotokollen des Mintur müssen alle internationalen Reisenden, ob Einwohner Kubas oder ausländische Staatsbürger, bei der Ankunft einen Gesundheitspass oder ein internationales COVID-Impfzertifikat vorlegen. Wer dies nicht kann, hat wie schon bislang das negative Resultat eines höchstens 72 Stunden vor Reiseantritt durchgeführten PCR-Tests nachzuweisen. Die Fluggesellschaften kontrollieren den Impfnachweis oder das PCR-Testergebnis bereits beim Boarding, zusätzlich kann es nach der Ankunft am Flughafen zu stichprobenartigen Corona-Tests kommen. Darüber hinaus müssen alle Reisenden eine Gesundheitserklärung ausfüllen. Kinder unter zwölf Jahren sind unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit von der Nachweis- beziehungsweise Testpflicht befreit.Im gesamten Inselstaat besteht eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, deren Einhaltung streng kontrolliert wird. Beim Angebot an touristischen Dienstleistungen kann es weiterhin zu Einschränkungen kommen, so darf beispielsweise die Hauptstadt Havanna derzeit nicht zu Ausflugszwecken besucht werden. In der Metropolregion herrscht eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22:30 Uhr und 5 Uhr, in dieser Zeit ruht auch der öffentliche Nahverkehr.Kuba wurde im Sommer 2021 mit der bislang heftigsten Pandemiewelle konfrontiert, die Ende August mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 582,4 ihren Höhepunkt erreichte. Seit dem 22. September sinken die Infektionszahlen in dem Inselstaat jedoch stetig, mit Stand zum 2. November verzeichnet Kuba noch einen Wert von 50,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das Robert Koch-Institut stuft das Land aktuell noch als Corona-Hochrisikogebiet ein. Die kubanischen Behörden haben den 15. November als Stichtag der finalen Wiederöffnung der Grenzen angesetzt, bis zu diesem Datum sollen mehr als 90 Prozent der Kubaner gegen das Coronavirus geimpft sein.