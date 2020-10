Varadero: Kuba öffnet Grenzen am 15. Oktober

München, 09.10.2020 | 10:24 | soe

In Kuba empfängt der beliebte Urlaubsort Varadero ab dem 15. Oktober wieder internationale Touristen. In dem Ferienziel auf der Halbinsel Hicacos öffnen zunächst zwölf ausgewählte Hotels für die Besucher. Vor Ort soll medizinisches Fachpersonal für die Gesundheit der Gäste sorgen.



In den geöffneten Hotelanlagen stehen medizinische Teams bereit, um die Touristen beim Auftreten von Krankheitssymptomen auf eine etwaige Corona-Infektion zu untersuchen sowie wiederholt vorsorgliche Gesundheitschecks durchzuführen. Als weitere Vorsichtsmaßnahme sollen Ausflüge außerhalb der Hotelanlagen nur in einem genehmigten Gebiet erlaubt sein, dieses ermöglicht allerdings sowohl Touren in die Natur der Halbinsel als auch zum Meer. Zahlbar sind alle Dienstleistungen kontaktlos per Kreditkarte.Der Flughafen Juan Gualberto Gómez in Varadero nimmt den Flugbetrieb wieder auf, ab Deutschland wird das Drehkreuz von Condor ab Ende Oktober nonstop erreichbar sein. Kuba ist seit dem 23. September nach Einstufung des Robert Koch-Instituts kein Corona-Risikogebiet mehr, seither arbeiten Airlines sowie Reiseveranstalter aktiv an der Wiederbelebung des Tourismusgeschäfts auf der Insel. Das Auswärtige Amt rät momentan noch von Reisen nach Kuba ab, als Grund dafür werden die derzeit noch geltenden Einreisebeschränkungen angegeben. Ursprünglich wollte Kuba seine Grenzen mindestens bis zum 16. Oktober für Ausländer geschlossen halten.