Kuba: Euro mehr wert dank neuem Wechselkurs

Die Regierung von Kuba hat eine Änderung des Wechselkurses vorgenommen. Urlauberinnen und Urlauber in Kuba erhalten künftig 122 Pesos für einen Euro. Bislang waren es 24 Pesos. Die Neuerung gilt bereits seit dem 4. August.



Kubas neuer Wechselkurs schafft bessere Bedingungen beim Geldwechsel für Reisende.

Wie die kubanische Regierung in Havanna in der vergangenen Woche mitteilte, kaufen Banken und Wechselstuben im Land nun Devisen zu einem deutlich höheren Kurs ein als bisher. Nun wurde der bisherige Kurs verfünffacht. Dieser lag bislang bei 1:24, jetzt erhalten Reisende 122 Pesos für einen Euro. Für Schweizer Franken gibt es 125 Pesos, für einen US-Dollar werden künftig 120 Pesos ausgezahlt. Für Urlauberinnen und Urlauber bedeutet das weniger Wertverlust beim Geldwechsel an Flughäfen, in Wechselstuben oder Banken.Der neue Kurs gilt auch für das Geldabheben mit Kreditkarten. Reisende können beim Aufenthalt in Kuba bequem am Geldautomaten Geld abheben, ohne dabei Wertverlust zu haben. In Kuba ist das Geldabheben in der Regel ausschließlich mit einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard möglich. Andere Kreditkarten oder EC-Karten werden dafür meist nicht akzeptiert. Bargeldzahlung ist in dem Karibikstaat nach wie vor weit verbreitet. So ist die Kartenzahlung zwar bei den meisten touristischen Angeboten wie in Restaurants oder Hotels möglich, in privaten Gaststätten, Taxis oder beispielsweise Casas Particulares – private kubanische Ferienwohnungen – ist allerdings meist nur Barzahlung möglich.Anfang 2021 hatte Kuba die bestehende Doppelwährung abgeschafft. Zuvor gab es sowohl den Peso für die Einheimischen als auch den Peso Convertible für Ausländerinnen und Ausländer. Seither wurde die Spanne zum offiziellen Wechselkurs 1:24 immer größer, sodass nun die Anpassung vorgenommen wurde.