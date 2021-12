Kuba: Online-Registrierung für Einreise ab 1. Januar

München, 21.12.2021 | 09:14 | soe

Kuba führt zum 1. Januar 2022 eine verpflichtende Online-Registrierung für die Einreise ein. Bisher mussten Reisende das Formular bereits in Papierform ausfüllen, ab dem kommenden Jahr ist ausschließlich die digitale Variante möglich. Während der Registrierung werden persönliche Angaben, Zollinformationen sowie eine Erklärung zum Gesundheitszustand abgefragt.



Urlauber und Urlauberinnen, die einen Aufenthalt in Kuba planen, müssen sich ab 2022 auf einer speziellen Homepage des Transportministeriums online anmelden. Das System D’Viajeros fragt neben den Kontaktdaten und der Passnummer auch Angaben zum Gesundheitszustand ab. Wie die kubanischen Behörden auf der Plattform mitteilen, soll auf diese Weise der persönliche Kontakt zu Behörden reduziert und so die Sicherheit im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen erhöht werden. Darüber hinaus wird den Reisenden ein schnellerer Service an Flughäfen und Häfen versprochen, ebenso wie der Zugang zu touristischen und staatlichen Dienstleistungen während des Aufenthalts. Laut kubanischem Fremdenverkehrsbüro wird durch das Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars ein QR-Code generiert. Dieser ist entweder ausgedruckt oder in digitaler Form beim Abflug, Check-in sowie bei der Ankunft in Kuba vorzuzeigen.Kuba erlaubt Touristinnen und Touristen aus Deutschland, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, die Einreise ohne weitere Testverpflichtungen. Stichprobenartige PCR-Tests bei der Einreise sind jedoch nicht auszuschließen. Personen ohne vollständig abgeschlossenes Corona-Impfschema müssen bei der Ankunft einen höchstens 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorlegen. Innerhalb des Landes ist das überregionale Reisen wieder gestattet, auch die Hauptstadt Havanna darf besucht werden. Im öffentlichen Raum, in sämtlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten und in Restaurants herrscht eine Maskenpflicht, die streng kontrolliert wird.Kuba verzeichnet nach offiziellen Angaben eine sehr niedrige Sieben-Tage-Inzidenz von 4,3 (Stand zum 21. Dezember). Die Impfquote im Land ist mit rund 84 Prozent vollständig geimpften Personen sehr hoch, dafür hatte der karibische Inselstaat mehrere eigene Impfstoffe entwickelt und angewendet. Seit Anfang September 2021 werden in Kuba auch Kleinkinder ab zwei Jahren gegen das Coronavirus geimpft.