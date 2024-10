Längste Seebrücke an der Ostsee in Prerow eröffnet

München, 16.10.2024 | 15:08 | spi

Nach zwei Jahren Bauzeit ist der neue Inselhafen in Prerow an der Ostsee fertiggestellt. Zusammen mit der längsten Seebrücke an der Ostseeküste, die 720 Meter in das Meer ragt, wird das Bauwerk am 16. Oktober 2024 feierlich eröffnet. Zu den Feierlichkeiten wird auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwartet. Die Kosten des Projekts stiegen auf 46 Millionen Euro.



Die neue Seebrücke in Prerow ragt 720 Meter in die Ostsee hinein. © Kur- und Tourismusbetrieb Ostseebad Prerow



Eröffnung mit Feierlichkeiten



Die offizielle Eröffnung wird am Abend des 16. Oktober mit einem symbolischen Akt zelebriert, bei dem der Gemeinde Prerow die Seebrücke und der Hafen übergeben werden. Neben einer Illumination des Bauwerks wird es auch Live-Musik geben. Essen und Getränke werden für die Gäste bereitgestellt.



Projekt mit europäischer Unterstützung



Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Die neue Infrastruktur soll nicht nur als Schutz für Boote dienen, sondern auch ein Anziehungspunkt für Einheimische und Reisende werden.



Quelle: dpa Der neue Inselhafen und die 720 Meter lange Seebrücke in Prerow sind nach rund zweijähriger Bauzeit nun offiziell fertiggestellt. Mit 33 Liegeplätzen für Sport- und Fischerboote bietet der Hafen vor allem Schutz für Boote in Not. Ein Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) steht ebenfalls bereit. Die Baukosten, die anfänglich auf 42 Millionen Euro geschätzt wurden, stiegen im Laufe des Projekts auf 46 Millionen Euro.Die offizielle Eröffnung wird am Abend des 16. Oktober mit einem symbolischen Akt zelebriert, bei dem der Gemeinde Prerow die Seebrücke und der Hafen übergeben werden. Neben einer Illumination des Bauwerks wird es auch Live-Musik geben. Essen und Getränke werden für die Gäste bereitgestellt.Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Die neue Infrastruktur soll nicht nur als Schutz für Boote dienen, sondern auch ein Anziehungspunkt für Einheimische und Reisende werden.Quelle: dpa

Weitere Nachrichten über Reisen

16.10.2024 Heftige Regenfälle in Sri Lanka: Einschränkungen für Reisende Ein Unwetter in Sri Lanka mit starken Regenfällen führt zu Anpassungen im Reisebetrieb. Touristinnen und Touristen sollten wachsam bleiben. Ein Unwetter in Sri Lanka mit starken Regenfällen führt zu Anpassungen im Reisebetrieb. Touristinnen und Touristen sollten wachsam bleiben.

16.10.2024 Bali plant striktere Visa-Regeln: Bis zu 20 Jahre Haft drohen Die indonesische Insel Bali verschärft die Strafen für Visa-Überziehungen: Touristinnen und Touristen drohen bei Überziehung bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die indonesische Insel Bali verschärft die Strafen für Visa-Überziehungen: Touristinnen und Touristen drohen bei Überziehung bis zu 20 Jahre Gefängnis.

16.10.2024 Strände in Sydney wegen Ölverschmutzung gesperrt Mehrere Strände in Sydney wurden wegen angeschwemmter schwarzer Kugeln gesperrt. Die Behörden untersuchen den Vorfall, vermutlich stammt der Schutt von einer Ölverschmutzung. Mehrere Strände in Sydney wurden wegen angeschwemmter schwarzer Kugeln gesperrt. Die Behörden untersuchen den Vorfall, vermutlich stammt der Schutt von einer Ölverschmutzung.

16.10.2024 EU plant digitalen Reisepass: Ab 2030 per Smartphone durch die Grenzkontrollen Die EU-Kommission will Reisen weiter vereinfachen: Ab 2030 soll eine digitale Version von Reisepässen auf dem Smartphone verfügbar sein. Die EU-Kommission will Reisen weiter vereinfachen: Ab 2030 soll eine digitale Version von Reisepässen auf dem Smartphone verfügbar sein.