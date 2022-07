Last-Minute-Urlaub buchen: Die besten Tipps für 2022

München, 15.07.2022 | 13:13 | soe

Im Reisesommer 2022 ist vieles anders. Urlauber und Urlauberinnen haben die traditionelle Frühbuchersaison kaum genutzt, um die aktuelle Pandemie-Entwicklung abzuwarten – und sind nun zwar mit weitgehender Reisefreiheit, aber auch mit gestiegenen Preisen konfrontiert. Dank günstiger Last-Minute-Angebote ist es jedoch auch in diesem Jahr noch nicht zu spät, um ein Urlaubsschnäppchen zu ergattern.



Auch im Sommer 2022 gibt es günstige Last-Minute-Reisen.

Nach zwei Jahren mehr oder minder ausgefallener Reisen ist der Nachholbedarf groß. Viele Reisende haben mit der Urlaubsbuchung gewartet und sind nun auf der Suche nach dem passenden Angebot für die Sommerreisezeit, durch die hohe Inflationsrate und die gestiegenen Treibstoffkosten sind die Preise für Flüge und Pauschalreisen jedoch deutlich teurer geworden. Auch die hohe Nachfrage zum jetzigen Zeitpunkt erschwert das Ergattern eines Reiseschnäppchens. Zum Glück gibt es jedoch einige Faktoren, die den günstigen Sommerurlaub 2022 auch last-minute möglich machen.Zwar sind die Restplätze in Hotels und Flugzeugen, auf denen die üblichen Last-Minute-Schnäppchen beruhen, in diesem Jahr äußerst begrenzt. Dafür sorgen zum einen die Flugstreichungen der Airlines, die aufgrund von Personalnot ihre Kapazitäten herunterschrauben müssen, zum anderen das Zusammentreffen von Reisenden mit aktuellen Buchungen und denen, die ihren Urlaub aus den Vorjahren verschieben mussten. Allerdings erreicht die Gesamtzahl der Reisenden noch immer nicht das Niveau von 2019, sodass es durchaus freie Sitze gibt, die von den Veranstaltern mit hohen Rabatten von bis zu 60 Prozent beworben werden. Besonders in der Türkei und in Ägypten, wo derzeit ein Großteil der Stammgäste aus Russland wegbleibt, gewähren die Hoteliers aktuell attraktive Last-Minute-Preisnachlässe.Bei der Auswahl des richtigen Last-Minute-Angebots sollte jedoch nicht nur auf den Preis geachtet werden. Wichtig ist die Vergleichbarkeit der Leistungen: Sind neben Flug und Hotel auch Verpflegung, Transfer und genügend Inklusivgepäck enthalten? Oder kommen beim Hinzubuchen des gewünschten Service noch hohe Kosten hinzu, die ein anderes Angebot nicht hätte? Auf Reisevergleichsportalen wie CHECK24 kann mit Filterfunktionen sichergestellt werden, dass nur Last-Minute-Reisen mit passendem Leistungspaket angezeigt werden. Pauschalurlauber und -urlauberinnen profitieren in jedem Fall von der Absicherung durch den Veranstalter, welcher beispielsweise bei einem ausfallenden Flug für Ersatz sorgen muss. Die günstigsten Angebote der Last-Minute-Saison lassen sich finden, wenn Reisende bezüglich des konkreten Ziels, der Reisedaten und des Abflughafens möglichst flexibel sind.