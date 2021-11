Lettland: Lockdown läuft Mitte November aus

München, 11.11.2021 | 09:25 | cge

Lettland beendet zum 15. November den Corona-Lockdown. Einige Beschränkungen bleiben jedoch auch weiterhin bestehen. Diese greifen insbesondere für Ungeimpfte. Die neuen Regelungen beschloss die lettische Regierung am Dienstag.



Auch nach Auslaufen des strikten Lockdowns darf der Einzelhandel nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten agieren. Zudem ist der Zutritt zu Geschäften, die nicht wesentlich für den täglichen Bedarf sind, nur noch Geimpften vorbehalten. Im Sportbereich bleiben die verschärften Sicherheitsmaßnahmen ebenfalls bestehen.Lettland befand sich seit dem 21. Oktober in einem landesweiten Lockdown mit strikten Einschränkungen für die Bevölkerung. So galt eine nächtliche Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr. Nicht notwendige Geschäfte sowie Gastronomie-, Freizeit- und Kultureinrichtungen mussten schließen. Gastronomische Einrichtungen durften lediglich einen Außerhaus-Verkauf anbieten. Auch öffentliche Versammlungen konnten nicht mehr stattfinden. Arbeitnehmer sollten möglichst von zuhause aus arbeiten.Lettland ist derzeit von der Corona-Pandemie stark betroffen. Nachdem der baltische Staat Ende Oktober Höchstwerte an Neuinfektionen erreicht hatte, ist nun wieder eine sinkende Tendenz zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben derZeit bei 631,1 (Vergleich Deutschland: 255,7). Lettland bemüht sich seit Monaten, die Impfquote im Land zu erhöhen. Aktuell sind jedoch erst 57 Prozent der Bevölkerung des Landes vollständig geimpft. Lettland wird vom Robert Koch-Institut seit dem 10. Oktober als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft, das Auswärtige Amt hat infolgedessen eine Reisewarnung herausgegeben. Wer aus dem baltischen Staat zurück nach Deutschland reist, ist somit verpflichtet, die digitale Einreiseanmeldung auszufüllen und sich für zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Diese kann durch einen Impf- oder Genesungsnachweis umgangen werden.