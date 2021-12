Lettland verschärft Einreise ab 24. Dezember

München, 23.12.2021 | 09:36 | cge

Lettland verschärft ab dem 24. Dezember die Einreisebedingungen für Reisende aus Deutschland. Wer ab dann über den Luftweg in Lettland ankommt, muss vor der Abreise einen Coronatest durchführen lassen. Dies geht aus den Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes hervor.



Alle Einreisenden ab zwölf Jahren, die mit dem Flugzeug in Lettland ankommen, müssen künftig unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus vor ihrem Abflug einen Coronatest durchführen lassen. Dabei sind sowohl negative PCR-Tests, die innerhalb der vergangenen 72 Stunden vor Abreise erfolgt sind, als auch negative Antigentests aus den letzten 48 Stunden gestattet. Hintergrund für die Einführung der neuen Regelung ist die Eindämmung der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Lettland. Die striktere Einreisevorschrift gilt im Zeitraum vom 24. Dezember 2021 bis zum 11. Januar 2022. Sie betrifft neben Reisenden aus Deutschland auch Ankommende aus Belgien, Dänemark, Irland, Norwegen, Russland, Schweden und dem Vereinigten Königreich.Personen, die mit Impf- oder Genesenenstatus auf dem Land- oder Seeweg nach Lettland einreisen und vor der Einreise keinen Coronatest durchgeführt haben, müssen dies unmittelbar nach Ankunft im nächstgelegenen Labor nachholen. Die Testung ist spätestens innerhalb von 24 Stunden durchzuführen. Jeder, der nach Lettland einreist, muss sich zudem 48 Stunden vor der geplanten Ankunft elektronisch registrieren. Einreisende erhalten einen QR-Code, der dem Grenzbeamten oder der Grenzbeamtin vorzuzeigen ist. Zudem muss dieser während des gesamten Aufenthalts in Lettland zur Kontrolle bereitgehalten werden.Lettland gilt durch das Robert Koch-Institut (RKI) seit dem 19. Dezember nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet. Personen, die aus Lettland zurück nach Deutschland reisen, unterliegen somit keiner Quarantänepflicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Lettland laut Zeit Online am 23. Dezember bei 274,3 (Vergleich Deutschland laut RKI: 280,3).