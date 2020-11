Lockdown Deutschland: Diese Reisen sind an Weihnachten erlaubt

München, 26.11.2020 | 08:49 | lvo

Der Teil-Lockdown in Deutschland wird bis zum 20. Dezember verlängert. Darauf einigten sich Bund und Länder am Mittwoch. Teil der Corona-Maßnahme ist ein Verbot von innerdeutschen Reisen. Es wird empfohlen, auf diese möglichst zu verzichten. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen für Reisen über Weihnachten.



Die bestehenden Schließungen von Gastronomie, Hotellerie, Freizeit- und Kultureinrichtungen sollen noch mindestens bis zum 20. Dezember beibehalten werden. Der Einzelhandel bleibt offen, agiert aber mit begrenzteren Kapazitäten. So darf sich nur noch ein Kunde je Ladenfläche von 25 Quadratmetern aufhalten. Kontakte werden weiter beschränkt, so darf man sich nur noch mit einem weiteren Hausstand treffen und die maximale Personenanzahl muss bei fünf liegen.Für die Weihnachtszeit vom 23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 gelten gesonderte Regeln. So gilt hier eine Maximalbeschränkung von Treffen auf zehn Personen – unabhängig davon, wie viele Hausstände darunter sind. Es wird empfohlen, vor Begegnungen mit älteren Familienmitgliedern an Weihnachten die eigenen Kontakte zu reduzieren und eine Schutzwoche der Selbstisolation einzuplanen. Unklar ist zunächst noch, ob auch Hotels und Restaurants über Weihnachten öffnen dürfen.