Lokführerstreik in Großbritannien: Im April und Mai fallen Züge aus

Die Gewerkschaft Aslef hat die Lokführerinnen und Lokführer von 16 britischen Eisenbahngesellschaften zum Streik aufgerufen. Auch die Londoner U-Bahn wird bestreikt. Am 5., 6. und 8. April legen die Lokführerinnen und Lokführer ganztägig die Arbeit nieder. Hinzu kommt ein Überstundenverbot vom 4. bis zum 6. April und vom 8. bis zum 9. April. Hintergrund der Streiks sind gescheiterte Tarifverhandlungen.



Reisende in Großbritannien müssen in den kommenden Wochen mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Am Freitag, den 5. April, streiken die Beschäftigten der Bahngesellschaften Avanti West Coast, East Midlands Railway, West Midlands Trains und CrossCountry. Die Lokführerinnen und Lokführer von Chiltern, GWR, LNER, Northern und TransPennine treten am Samstag, den 6. April, in den Ausstand.Am Montag, den 8. April, streiken die Beschäftigten von c2c, Greater Anglia, GTR Great Northern Thameslink, Southeastern, Southern/Gatwick Express, South Western Railway und SWR Island Line. Das Überstundenverbot vom 4. bis 6. April und vom 8. bis 9. April gilt für alle Unternehmen und kann ebenfalls zu Verspätungen und Zugausfällen führen. Die Fahrerinnen und Fahrer der Londoner U-Bahn streiken auch am 8. April. Zusätzlich werden sie am Samstag, den 4. Mai, in einen ganztägigen Ausstand treten.Laut des britischen Nachrichtensenders BBC fordert die Gewerkschaft Aslef Lohnerhöhungen bei gleichbleibenden Arbeitsbedingungen. Die letzten Verhandlungen fanden im April 2023 statt und endeten ohne Ergebnis. Um bei den neuen Verhandlungen Druck zu machen, stimmten 96 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik.