London: S-Bahnen erhalten Farben und Namen

München, 21.02.2024 | 07:54 | ksu

Ab Anfang August können sich Reisende und Einheimische in London über ein übersichtlicheres S-Bahn-Netz freuen. Zur einfacheren Orientierung für Fahrgäste erhalten mehrere S-Bahnen des sogenannten Overgrounds eindeutige Farben und Namen. Somit sollen sie sich besser voneinander unterscheiden lassen.



Fahrgäste des Londoner Nahverkehrs können sich auf einen übersichtlicheren Fahrplan freuen. © Transport for London

Der Fahrplan des öffentlichen Nahverkehrs der britischen Hauptstadt wird ab August etwas bunter. Neben den Linien der Tube genannten U-Bahn wird das oberirdische Straßenbahnnetz bald in sechs neuen Farben erstrahlen. Das örtliche Nahverkehrsunternehmen Transport for London (TfL) stellte kürzlich sein neues Konzept vor. Sechs S-Bahn-Linien erhalten demzufolge eigene Farben und Namen und sollen sich somit besser voneinander unterscheiden lassen. Das als Overground bezeichnete S-Bahn-Netz war bisher als doppelte orangene Linie im Fahrplan zu finden und führte bei Fahrgästen oft zu Verwechslungen. Nun sollen gelbe, blaue, rote, braune, grüne und graue Linien den bestehenden Fahrplan ergänzen.Der Bürgermeister der britischen Weltstadt, Sadiq Khan, erklärte, die Overground-Linien bekämen Namen basierend auf lokalen historischen und kulturellen Ereignissen. So wird zum Beispiel die gelbe Verbindung zwischen Euston und Watford Junction als Lioness (Englisch für Löwin) durch London fahren. Dies ist eine Anspielung auf die britische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen, welche den Beinamen Lionesses tragen und 2022 im Wembley-Stadion, vor dessen Toren die Linie hält, den Europameisterschaftstitel holten. Die grüne Linie Suffragette verbindet Gospel Oak und Barking Riverside. Der Name ist eine Anspielung auf die Suffragetten, eine Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich für Frauenrechte einsetzten und oft aus Arbeitervierteln im Osten der Stadt kamen. Weitere Linien sind die braune Weaver zwischen Liverpool Street und Cheshunt/Enfield Town/Chingford, die rote Windrush zwischen Highbury & Islington sowie Clapham Junction/New Cross/Crystal Palace/West Croydon oder auch die blaue Mildmay zwischen Stratford und Richmond. Die graue Liberty-Linie bedient die Verbindung zwischen Romford und Upminster.Die Tube ist mit mehr als 160 Jahren das weltweit älteste U-Bahn-Netz. Erst 2007 wurde die oberirdische Ergänzung zum bestehenden Verkehrsangebot hinzugefügt und seither stark ausgebaut. Allein die Kosten für die Neuerungen im Londoner Fahrplan belaufen sich auf 6,3 Millionen Pfund, umgerechnet gut sieben Millionen Euro.