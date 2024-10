Londoner Bahnhöfe über Weihnachten 2024 geschlossen

München, 30.09.2024 | 17:25 | ksu

Mehrere Londoner Bahnhöfe, darunter Euston und St Pancras International, werden über die Weihnachtsfeiertage für acht Tage geschlossen. Reisende sollten ihre Pläne anpassen und alternative Routen nutzen.



Vom 24. Dezember 2024 bis zum 1. Januar 2025 kommt es in London zu umfassenden Sperrungen wichtiger Bahnhöfe. Darunter sind zentrale Verkehrsknotenpunkte wie Euston und St Pancras International. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Infrastrukturprogramms im Wert von 150 Millionen Pfund, das die Schienenwege modernisieren und langfristig Verzögerungen im Betrieb reduzieren soll. Laut Angaben von Network Rail sind die Arbeiten unerlässlich, um die Effizienz und Zuverlässigkeit des Bahnnetzes für die Zukunft zu verbessern.Passagierinnen und Passagiere, die während der Feiertage Bahnreisen über London geplant haben, werden aufgefordert, vorab ihre Reiserouten zu überprüfen. Besonders Reisende ab Euston sollten alternative Verbindungen wählen. Network Rail erwartet, dass die Umleitungen mit einer erhöhten Auslastung der Züge einhergehen, was zu längeren Reisezeiten und überfüllten Zügen führen kann. Auch internationale Verbindungen, wie der Eurostar ab St Pancras, werden von den Einschränkungen betroffen sein.Obwohl die Arbeiten zu Unannehmlichkeiten während der Feiertage führen, werden sie in Zukunft die Kapazität und Zuverlässigkeit der Bahnhöfe verbessern. Nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen wird vor allem Euston von einer besseren Abwicklung des Fahrgastaufkommens profitieren. Zudem sollen die Strecken insgesamt widerstandsfähiger gegen Störungen werden, was den Reisenden langfristig zugutekommt.