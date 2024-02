Verdi ruft Bodenpersonal der Lufthansa zu Warnstreik auf

München, 05.02.2024 | 12:31 | ksu

Das Bodenpersonal der Lufthansa wird am Mittwoch ganztägig streiken. Flugreisende müssen mit Flugausfällen und Verspätungen an fünf Flughäfen rechnen. Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen für rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa. Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines setzt unterdessen ihren Streik zu Wochenbeginn fort.





Der für Mittwoch, den 7. Februar, angesetzte Streik des Bodenpersonals der Lufthansa betrifft die Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg sowie München. Verdi kündigte an, dass für eine Dauer von 27 Stunden mit weitreichenden Einschränkungen sowie Flugausfällen gerechnet werden muss. Grund dafür ist der Streik des Bodenpersonals von der Wartung, über die Passagier- bis hin zur Flugzeugabfertigung. Die Lufthansa rechnet mit mehr als hunderttausend Passagierinnen und Passagieren, die von dem Warnstreik und den Folgen des Sonderflugplans betroffen sein könnten. Dieser wird aktuell von der Fluggesellschaft erstellt.Hintergrund des durch die Gewerkschaft Verdi ausgerufenen Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten der Bodenabfertigung bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik. Der für Mittwoch geplante Warnstreik soll laut Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Lufthansa kritisiert unterdessen das Vorgehen der Gewerkschaft scharf: „Noch vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen ist der Streik auch in Länge und Ausmaß völlig unverständlich“, gab die Fluggesellschaft in einer Erklärung bekannt. Ein zuvor getätigtes Angebot der Lufthansa wurde durch die Gewerkschaft zurückgewiesen. Darin waren unter anderem eine höhere Vergütung und Zusatzleistungen von insgesamt mehr als 13 Prozent sowie eine Inflationsausgleichsprämie enthalten. Der nächste Verhandlungstermin zwischen den Parteien ist für den 12. Februar geplant.Auch die Tochtergesellschaft der Lufthansa, Discover Airlines, ist aktuell von Einschränkungen betroffen. Fluggäste müssen noch bis einschließlich Montagabend mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Der laufende Pilotenstreik zielt auf einen Erst-Tarifvertrag der vor zweieinhalb Jahren gegründeten Airline ab.