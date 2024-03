Peru: Machu Picchu-Züge fallen bis 20. März aus

München, 01.03.2024 | 12:37 | lvo

Besucherinnen und Besucher der Inkastadt Machu Picchu in Peru können in den kommenden Wochen nicht mit dem Zug anreisen. Der Bahnverkehr ist bis zum 20. März eingestellt, wie die zuständige Bahngesellschaft mitteilte. Nach heftigen Regenfällen in der Region müssen Reparaturen an der Strecke durchgeführt werden.



Nach Erdrutschen sind Teile der Bahnstrecke nach Machu Picchu gesperrt.



Anreise nach Machu Picchu über Ollantaytambo weiterhin möglich



Das Ministerium für Außenhandel und Tourismus verweist darauf, dass die Bahnstrecke von Cusco über Ollantaytambo nach Aguas Calientes für Touristinnen und Touristen weiterhin uneingeschränkt nutzbar ist. Somit haben Reisende weiterhin die Möglichkeit, auf diesem Wege in die Region der Ruinenstadt zu gelangen. Es ist ratsam, sich vor einem Besuch beim zuständigen Touranbieter oder Reiseveranstalter zu informieren.



Anreisewege nach Machu Picchu



Die gesperrte Strecke zwischen Hidroeléctrica und Aguas Calientes wird vor allem von Reisenden genutzt, die größtenteils zu Fuß auf dem Wanderweg in das UNESCO-Weltkulturerbe gelangen. Dafür stehen vier mehrtägige Wanderrouten zur Verfügung. Die bekanntesten Strecken nach Machu Picchu sind der Inca Trail, der Salkantay Trail sowie der Lares Trek.

