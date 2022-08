Madagaskar schafft Corona-Einreisebeschränkungen ab

München, 15.08.2022 | 13:46 | soe

Madagaskar erlaubt seit dem 11. August die beschränkungsfreie Einreise ohne Corona-Auflagen. Wie das Auswärtige Amt mitteilt, sind seitdem kein PCR-Test vor der Abreise und kein Antigen-Schnelltest nach der Ankunft mehr nötig. Auch anderweitige Corona-Zertifikate, beispielsweise ein Impfnachweis, werden nicht verlangt.



Madagaskar erlaubt seit dem 11. August die Einreise ohne Corona-Auflagen.

Gemäß einem Bericht des Ministerrates sind die Infektionsfälle in Madagaskar in den letzten vier Wochen deutlich zurückgegangen. Zudem verursache die aktuell kursierende Subvariante kaum schwere Erkrankungen, sodass die Patienten und Patientinnen im Rahmen der üblichen Gesundheitsprotokolle gut behandelt werden könnten. Zeitgleich mit dem Entfall der Einreisebestimmungen für den Inselstaat hat die Europäische Union bekanntgegeben, madagassische Impfzertifikate als gleichwertig mit dem digitalen COVID-Zertifikat der EU anzuerkennen. Auf der Insel ist die Corona-Impfrate jedoch äußerst niedrig, lediglich rund fünf Prozent der berechtigten Bevölkerung hat mindestens eine Impfdosis erhalten.Mit der Abschaffung der Einreiseregularien kommt die madagassische Regierung auch den Reiseveranstaltern entgegen. Seit dem 6. November vergangenen Jahres dürfen Touristinnen und Touristen den afrikanischen Inselstaat wieder besuchen, die geforderten Corona-Tests wirkten sich nach Aussage von Vertretern und Vertreterinnen der Tourismusindustrie jedoch nachteilig auf eine Erholung des Reiseverkehrs aus. Auf Madagaskar leben mehrere Millionen Menschen von den Einnahmen aus dem Fremdenverkehr.Die rund 22 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen zählende Insel Madagaskar ist das viertgrößte Eiland der Erde und vom Massentourismus bislang weitgehend verschont geblieben. Palmengesäumte Strände mit Puderzuckersand und eine bunte Unterwasserwelt erkunden Reisende also ohne die Kulisse riesiger Hotelanlagen. Im Inselinneren erstrecken sich tropische Regenwälder mit einer Vielfalt endemischer Tierarten ebenso wie malerische Steppen, die von den regionstypischen Baobab-Bäumen bewachsen sind. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch der berühmten Baobab-Allee bei Morondava.