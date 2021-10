Madagaskar öffnet Grenzen für Urlauber ab 6. November

München, 22.10.2021 | 09:27 | rpr

Der afrikanische Inselstaat Madagaskar hat eine Öffnung seiner Grenzen für Reisende aus Europa angekündigt. Wie das Reisemagazin Travel Inside berichtet, wird die Flughafensperre des Airports in Antananarivo am 6. November teilweise aufgehoben. Zunächst starten nur die Fluggesellschaften Air France und Air Madagascar in Richtung des Indischen Ozeans.



Aktuell ist der kommerzielle Passagierflugverkehr zwischen Madagaskar und weiteren Staaten eingestellt, dies soll sich nach einer Ankündigung der Ministerien in Antananarivo jedoch ändern: Ab 6. November ist eine Grenzöffnung für Flugreisende aus Europa vorgesehen. Der Flugverkehr wird hierbei jedoch nur beschränkt wiederaufgenommen. Ab Anfang November steuern zunächst nur Air France und Air Madagascar den Hauptstadtflughafen Antananarivo an. Alle fünf Stunden soll dann eine Maschine in dem Inselstaat landen. Darüber hinaus wird ab November die nördlich von Madagaskar gelegene Insel Nosy Be mit Charterflügen ab Rom und Mailand bedient.Die Einreiseregularien für Madagaskar gelten unabhängig des Impf- oder Genesenenstatus‘ der Reisenden. Demnach müssen alle Einreisenden vor Abflug einen mindestens 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorlegen. Wie es auf der offiziellen Website der Botschaft von Madagaskar heißt, sind Reisende darüber hinaus dazu verpflichtet, eine Reservierungsbestätigung über zwei Nächte in einer Unterkunft und den Nachweis einer Bezahlung eines Hotelzimmers für mindestens eine Nacht vorzulegen. Nach Ankunft am Flughafen erfolgt schlussendlich ein weiterer PCR-Test. Bis zum Erhalt des Ergebnisses müssen sich Reisende dann in Quarantäne begeben, welche ein bis zwei Tage andauern kann. Fällt das Ergebnis negativ aus, dürfen sich Reisende frei auf der Insel bewegen. Bei positivem Ergebnis wird eine 14-tägige Quarantäne auferlegt.Bereits ab dem 23. Oktober sollen Regionalflüge von den benachbarten Inselstaaten Mauritius und La Réunion nach Madagaskar wiederaufgenommen werden. Diese werden mit den Fluggesellschaften Air Mauritius und Air Austral ausgeführt. Mauritius hat zum 1. Oktober die Einreiseregularien für Urlauber gelockert – gegen das Coronavirus Geimpfte dürfen demzufolge aktuell ohne anschließende 14-tägige Quarantäne einreisen. Ein PCR-Test bleibt jedoch weiterhin verpflichtend. Für Reisende in das französische Überseegebiet La Réunion gelten die gleichen Einreisebestimmungen wie für gesamt Frankreich.