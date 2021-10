Madeira hebt Ausgangssperre auf

München, 29.10.2021 | 09:59 | rpr

Das Nachtleben auf Madeira findet schrittweise wieder zurück in Richtung Normalität. Wie das Informationsportal A3M berichtet, wurde auf der portugiesischen Urlaubsinsel die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Demnach dürfen Bars Gäste wieder ohne Sperrstunde bewirten, an den Kapazitätsbeschränkungen und der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wird jedoch weiterhin festgehalten.



Auf Madeira wurde die Sperrstunde für Bars und Restaurants aufgehoben.

Die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre, welche zwischen 2 und 5 Uhr nachts galt, dürfte insbesondere Gastronomen auf der Blumeninsel freuen. Diese dürfen fortan wieder ohne Sperrstunde ihre Gäste bewirten. Dennoch bleiben nach Angaben der Tourismuswebseite Visitmadeira die Kapazitätsbeschränkungen weiter bestehen: In Innenbereichen sind maximal sechs Personen pro Tisch erlaubt, im Außenbereich höchstens zehn. Darüber hinaus gilt weiterhin eine Maskenpflicht und Getränke dürfen nur am Platz konsumiert werden.Reisende in die autonome Region Madeira sollten im öffentlichen Raum beachten, dass sich die Regelungen hinsichtlich des Tragen eines Mund-Nase-Schutzes von denen des portugiesischen Festlands unterscheiden. Während für Portugal grundsätzlich nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf größeren Veranstaltungen, in Krankenhäusern und Supermärkten eine Maskenpflicht besteht, gilt diese auf Madeira weiterhin in allen öffentlich geschlossenen Räumen. Im Freien hingegen ist das Tragen eines Mundschutzes nicht mehr grundsätzlich verpflichtend, sondern wird nur noch vorausgesetzt, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.Auch für die Einreise nach Madeira gelten vom portugiesischen Festland abweichende Regelungen. Demnach müssen Einreisende zwischen 48 Stunden und zwölf Stunden vor Einreise eine Gesundheitserklärung auf Madeirasafe ausfüllen. Darüber hinaus wird ein PCR-Test von Reisenden ab zwölf Jahren verlangt. Hier können Einreisende selbst entscheiden, ob sie einen maximal 72 Stunden alten, negativen Test bei Einreise vorlegen, oder diesen binnen zwölf Stunden nach Ankunft kostenfrei nachholen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses wird jedoch eine Hotelquarantäne anberaumt. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit und müssen das entsprechende Zertifikat im Rahmen der Gesundheitserklärung hochladen. Wie es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes für Madeira heißt, sollte der Nachweis jedoch auch in Papierform mitgeführt werden.