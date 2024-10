Madeira führt einheitliche Touristensteuer ein

München, 01.10.2024 | 11:33 | lvo

Madeira vereinheitlicht die Touristensteuer auf der gesamten Insel. Bereits jetzt zahlen Urlauberinnen und Urlauber in einigen Gemeinden zwei Euro pro Übernachtung und Person. Ab Oktober fällt die Abgabe auch in Funchal und Calheta an, bis Ende des Jahres folgen weitere.



Madeira führt eine einheitliche Tourist Tax von zwei Euro pro Nacht ein.

Die Touristensteuer auf Madeira wird ausgeweitet: Bis Ende des Jahres sollen Reisende auf der gesamten Insel zwei Euro pro Nacht und Person zahlen. Die bereits in einigen Gemeinden bestehende Tourist Tax wird schrittweise ausgeweitet, ab Oktober ist sie in Funchal und Calheta fällig, im November folgt Machico im Osten der Insel.In den einigen Gemeinden fällt das Entgelt bereits seit Jahren an. Noch vor Beginn des Jahres soll die Tourismusabgabe für alle Gebiete Madeiras gelten. Zahlen müssen alle Urlauberinnen und Urlauber ab 13 Jahren, Jüngere sind befreit. Sie muss für maximal sieben Tage gezahlt werden, ab dem achten Reisetag entfällt sie demnach.Mit der Einführung der einheitlichen Abgabe soll langfristig ein nachhaltiger Tourismus auf Madeira gefördert werden. Mit den zusätzlichen Einnahmen will die Inselregierung ökologische Projekte zur Landschaftserhaltung unterstützen und den Tourismus zukunftsfähig gestalten. Madeira positioniert sich damit als Reiseziel, das Umweltschutz und verantwortungsvolles Reisen in den Mittelpunkt stellt, was für Urlauberinnen und Urlauber zunehmend an Bedeutung gewinnt.