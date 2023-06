Madrid: Museum-Großprojekt nach 25 Jahren fertiggestellt

München, 08.06.2023 | 10:34 | spi

Die Galería de las Colecciones Reales in Madrid eröffnet am 28. Juni 2023. Nach 25 Jahren ist das Großprojekt in der spanischen Hauptstadt fertiggestellt. In der Galerie werden unter anderem die königlichen Schätze präsentiert, aber auch Kunstwerke und archäologische Funde. Die Patrimonio Nacional, die spanische Verwaltungsbehörde der königlichen Besitztümer, betont, dass die Galería de las Colecciones das wichtigste Museumprojekt der letzten Jahrzehnte darstelle. Kunst- und Geschichtsinteressierte können die Galerie von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr besuchen. Sonntags und an öffentlichen Feiertagen ist das Museum von 10 bis 19 Uhr geöffnet.



Die Galería de las Colecciones Reales in Madrid ist ein architektonisches Juwel. © Patrimonio Nacional



Auf drei Stockwerken Kunst und Geschichte erleben



Besucherinnen und Besucher, die über den Armería-Platz eintreten, finden sich im ersten Raum der Ausstellung wieder. Dieser ist der Habsburger Herrschaft gewidmet und zeigt mittelalterliche Wandteppiche, Waffen und Rüstungen auf einer Stufe mit Kunstwerken von Bosch, Caravaggio, El Greco, Ribera, Titian und Velázquez. Ein Höhepunkt stellen die recht kürzlich entdeckten Überreste der Stadtmauer von Madrid dar. Sie stammen aus dem 9. Jahrhundert, als die Stadt unter maurischer Herrschaft stand. Der archäologische Fund war so wichtig, dass sogar die Eröffnung der gesamten Galerie verschoben wurde.



Über das Haus Bourbon und freie Ausstellungen



Das mittlere Stockwerk ist dem Haus Bourbon gewidmet. Von 1700 bis heute herrschen die Töchter und Söhne des Adelsgeschlechts über Spanien. Neben den royalen Besitztümern finden sich auf dieser Etage Werke von Goya, Maella, Mengs, Paret und Tiepolo. Außerdem präsentiert sich dort die Galería de las Colecciones Reales und die Patrimonio Nacional als Institution selbst. Das letzte Stockwerk, das über den Campo del Moro zugänglich ist, beherbergt in Zukunft temporäre Ausstellungen auf einer dynamischen, offenen Fläche. Allein das Gebäude erhielt bereits zahlreiche internationale architektonische Auszeichnungen. Es reicht von den Gärten des Campo del Moro bis zum Armería-Platz und schmiegt sich der historischen Umgebung harmonisch an. Besuchende können die Galerie über zwei Eingänge betreten: Vom Platz auf Höhe des Königspalastes und von der Cuesta de la Vega. Ab diesen Sommer soll die Galería de las Colecciones Reales als Zentrum für die Kulturarbeiten der Patrimonio Nacional dienen.Besucherinnen und Besucher, die über den Armería-Platz eintreten, finden sich im ersten Raum der Ausstellung wieder. Dieser ist der Habsburger Herrschaft gewidmet und zeigt mittelalterliche Wandteppiche, Waffen und Rüstungen auf einer Stufe mit Kunstwerken von Bosch, Caravaggio, El Greco, Ribera, Titian und Velázquez. Ein Höhepunkt stellen die recht kürzlich entdeckten Überreste der Stadtmauer von Madrid dar. Sie stammen aus dem 9. Jahrhundert, als die Stadt unter maurischer Herrschaft stand. Der archäologische Fund war so wichtig, dass sogar die Eröffnung der gesamten Galerie verschoben wurde.Das mittlere Stockwerk ist dem Haus Bourbon gewidmet. Von 1700 bis heute herrschen die Töchter und Söhne des Adelsgeschlechts über Spanien. Neben den royalen Besitztümern finden sich auf dieser Etage Werke von Goya, Maella, Mengs, Paret und Tiepolo. Außerdem präsentiert sich dort die Galería de las Colecciones Reales und die Patrimonio Nacional als Institution selbst. Das letzte Stockwerk, das über den Campo del Moro zugänglich ist, beherbergt in Zukunft temporäre Ausstellungen auf einer dynamischen, offenen Fläche.

Weitere Nachrichten über Reisen

08.06.2023 Rauch von Waldbränden in New York: Was Reisende beachten sollten In weiten Teilen der Ostküste der USA und in Kanada wird eine sehr schlechte Luftqualität gemessen. Die Menschen werden aufgefordert, im Haus zu bleiben, während der Rauch über ihre Region zieht. In weiten Teilen der Ostküste der USA und in Kanada wird eine sehr schlechte Luftqualität gemessen. Die Menschen werden aufgefordert, im Haus zu bleiben, während der Rauch über ihre Region zieht.

07.06.2023 Uber bietet seine Dienste auf Mallorca an Der US-amerikanische Fahrdienstleister darf auf Mallorca nun doch Personen auf Mallorca befördern. Zuvor hatte es Unstimmigkeiten mit dem lokalen Taxigewerbe gegeben. Der US-amerikanische Fahrdienstleister darf auf Mallorca nun doch Personen auf Mallorca befördern. Zuvor hatte es Unstimmigkeiten mit dem lokalen Taxigewerbe gegeben.

06.06.2023 Sturm Oscar: Auf den Kanaren gelten Starkwindwarnungen Auf den Kanarischen Inseln werden vom 5. bis 8. Juni schwere Unwetter erwartet. Reisende sollten die Anweisungen der Behörden und Rettungskräfte befolgen. Auf den Kanarischen Inseln werden vom 5. bis 8. Juni schwere Unwetter erwartet. Reisende sollten die Anweisungen der Behörden und Rettungskräfte befolgen.

06.06.2023 Bhutan reformiert die Tourismusgebühr Reisende in Bhutan mussten bislang eine touristische Steuer zahlen, die pro Nacht und pro Person 200 Euro kostete. Seit dem 1. Juni können Urlauberinnen und Urlauber preiswertere Tarife wählen. Reisende in Bhutan mussten bislang eine touristische Steuer zahlen, die pro Nacht und pro Person 200 Euro kostete. Seit dem 1. Juni können Urlauberinnen und Urlauber preiswertere Tarife wählen.