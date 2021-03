Corona: Malaysia lockert Reisebeschränkungen

München, 04.03.2021 | 15:54 | soe

Malaysia lockert die Corona-Reisebeschränkungen sowohl im Inland als auch für ausländische Reisende. Ab dem 5. März ist das Reisen zwischen den einzelnen Distrikten des südostasiatischen Landes, außer im Bundesstaat Sabah, nach einem Bericht des Informationsportals Garda wieder erlaubt. Geschäftsreisenden aus dem Ausland steht zudem nun ein neues Online-Portal für Beantragung der nötigen Einreisegenehmigung zur Verfügung.



Aufgrund der sinkenden Corona-Fallzahlen haben die malaysischen Behörden eine Aufhebung des Verbots von Reisen zwischen den Distrikten beschlossen, das nahezu überall gilt. Für die Bundesstaaten Kuala Lumpur, Johor, Penang und Sengalor treten zudem weitere Lockerungen in Kraft. Dort greifen vom 5. bis zunächst zum 18. März die Regeln eines bedingten Bewegungskontrollgesetzes (CMCO), die beispielsweise einigen Geschäftszweigen wieder den Betrieb unter Einhaltung von Hygieneprotokollen erlauben. Die Grenzen zwischen den malaysischen Bundesstaaten dürfen jedoch weiterhin nur in Ausnahmefällen überquert werden, so beispielsweise für berufliche Zwecke oder in familiären Notfällen mit polizeilicher Erlaubnis.Obwohl Malaysia nach wie vor ein generelles Einreiseverbot für Ausländer aufrechterhält, greift dieses nicht für bestimmte kurz- oder langfristige geschäftliche Aufenthalte im Land. Seit dem 3. März steht beruflich Reisenden das Safe Travel-Portal zur Verfügung, in dem sie online eine Einreisegenehmigung und bei kurzen Reisen die Befreiung von der Quarantäne beantragen können. Die muss bei einem Kurzzeitaufenthalt 14 Tage vor der geplanten Einreise geschehen. Wer einen längeren dienstlichen Aufenthalt in Malaysia plant, kann das Portal ebenfalls nutzen, muss sich nach der Ankunft jedoch in eine mindestens siebentägige Quarantäne begeben.Für internationale Touristen hält Malaysia seine Grenzen weiterhin geschlossen. Der asiatische Staat, dessen Gebiet sich auf die Malaiische Halbinsel und die Insel Borneo aufteilt, ist besonders für Naturliebhaber eine beliebte Destination. In der pulsierenden Metropole Kuala Lumpur fanden vor Beginn der Corona-Pandemie auch Städtereisende ein faszinierendes Urlaubsziel.