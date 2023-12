Malaysia: Einreise nur noch nach elektronischer Anmeldung

München, 06.12.2023 | 12:56 | ksu

Reisende dürfen künftig nur noch nach einer elektronischen Voranmeldung nach Malaysia einreisen. Eine Anmeldung über die Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) ist 72 Stunden im Voraus anzufordern. Die neue Regelung wurde durch die Landesregierung zum 01. Dezember 2023 in Kraft gesetzt. Einreisen für deutsche Staatsangehörige sind visafrei möglich.



Seit dem 1. Dezember 2023 ist für die Einreise in den südostasiatischen Staat eine elektronische Voranmeldung nötig. Diese muss 72 Stunden vor Grenzübertritt über die Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) erfolgen. Ein Visum benötigen Deutsche nicht, wenn ihr Aufenthalt eine Dauer von drei Monaten nicht überschreitet und sie keiner gewerblichen Tätigkeit nachgehen. Es gilt jedoch zu beachten, dass ein Grenzübertritt nur mit gültigem Reisepass möglich ist. Der Personalausweis oder ein vorläufiger Reisepass werden von den örtlichen Behörden nicht akzeptiert. Die malaysische Immigrationsbehörde kann zudem verlangen, dass eine Rück- oder Weiterreise belegt werden muss. Dies kann zum Beispiel durch die Vorlage von Flugtickets erfolgen. Auch ein Nachweis der gebuchten Unterkunft darf von den Behörden vorausgesetzt und eingesehen werden, meldet das Auswärtige Amt.Malaysia bietet eine weitere digitale Neuerung bei der Einreise an. Fluggäste, die über die Airports KLIA1 und KLIA2 in Kuala Lumpur anreisen, können sich künftig für die Abwicklung über ein E-Gate, auch Autogate genannt, anmelden. Dieser Service steht nur Reisenden aus bestimmten Staaten zu, darunter auch Deutschland. Durch die Nutzung der digitalen Abfertigung können Touristinnen und Touristen künftig längere Wartezeiten bei der Passkontrolle umgehen. Wer sich für die Nutzung des Autogates entscheidet, muss sich jedoch nach der Registrierung zunächst am regulären Passschalter verifizieren lassen. Erst im Anschluss ist eine Abfertigung durch den Autogate für weitere Ein- oder Ausreisen freigeschaltet.Für die Einreise nach Borneo, beziehungsweise in die ostmalaysischen Bundesstaaten Sabah und Sarawak, wird ein zusätzliches Visum benötigt. Dieses ist für gewöhnlich 90 Tage gültig. Reisende sollten darauf achten, dass ein entsprechender Vermerk im Reisepass erfolgt. Ohne diesen kann es bei Polizeikontrollen zu Konflikten kommen.