Malaysia: Insel Langkawi öffnet für Touristen ohne Quarantäne

München, 25.10.2021 | 16:11 | soe

Malaysia geht den ersten Schritt in Richtung einer touristischen Wiederöffnung. Ab Mitte November soll die Insel Langkawi wieder von ausländischen Urlaubern ohne Quarantäne besucht werden dürfen, sofern diese vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind und weitere Bedingungen erfüllen. Ob auch Deutschland zu den Ländern gehört, die von der Reiseblase profitieren, ist derzeit noch unklar.



Malaysia öffnet die Insel Langkawi ab dem 15. November quarantänefrei für ausländische Touristen.

Nach Informationen des Touristik-Nachrichtenportals Tourexpi soll die Urlaubsinsel Langkawi vom 15. November an wieder für internationale Besucher zugänglich sein, jedoch nicht für alle Länder. Aus welchen Staaten konkret quarantänefrei eingereist werden darf, soll noch bekanntgegeben werden. Die Nachricht des touristischen Pilotprojekts verkündete Malaysias Premierminister Ismail Sabri Yakoob am 22. Oktober. Für den Inlandstourismus hatte sich Langkawi bereits Mitte September wieder geöffnet.Auch wenn die Liste der erlaubten Abreiseländer noch nicht verlautbart wurde, gaben die malaysischen Behörden bereits einige vorgesehene Rahmenbedingungen für die Einreisenden bekannt. So müssen diese vollständig geimpft sein, minderjährige Kinder sollen von ihren Eltern begleitet werden. Zudem ist ein Mindestaufenthalt von drei Tagen auf Langkawi vorgeschrieben. Zusätzlich zum Nachweis des Impfschutzes wird ein negativer PCR-Test gefordert, welcher zum Zeitpunkt der Einreise nicht älter als 72 Stunden ist. Darüber hinaus haben die Touristen eine Krankenversicherung über mindestens 80.000 US-Dollar nachzuweisen.Malaysia meldet seit Anfang September stetig sinkende Infektionszahlen, nachdem das Land die bislang stärkste Pandemiewelle erfolgreich unter Kontrolle gebracht hatte. Mit Stand zum 25. Oktober wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 125,2 angegeben, mehr als 72 Prozent der Bevölkerung gilt als vollständig geimpft. Das Robert Koch-Institut stuft Malaysia bislang noch als Corona-Hochrisikogebiet ein.