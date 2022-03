Malediven: Einreise ohne PCR-Test für Geimpfte

München, 07.03.2022 | 08:36 | soe

Die Malediven erlauben Urlaubern und Urlauberinnen ab sofort die Einreise ohne PCR-Test, wenn sie eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus nachweisen können. Nur Ungeimpfte benötigen weiterhin einen maximal 96 Stunden alten PCR-Test, um den Inselstaat im Indischen Ozean besuchen zu dürfen. Als vollständig geimpft erkennen die Malediven Personen mit abgeschlossenem Grundimpfschema an, eine Booster-Impfung ist dafür nicht notwendig.



Seit dem 5. März dürfen ausländische Besucher und Besucherinnen mit vollständigem Corona-Impfschutz ohne zusätzlichen Corona-Test auf die Malediven reisen, wie das Tourismusministerium des Landes auf Twitter mitteilt. Bislang mussten alle anreisenden Gäste einen negativen, höchstens 96 Stunden alten PCR-Test vorlegen, unabhängig von ihrem Impfstatus. Diese Vorgabe gilt ab sofort nur noch für Reisende ohne oder mit nicht vollständiger Corona-Impfung sowie für ungeimpfte Kinder ab einem Jahr. Anerkannt wird der Impfschutz von Personen, die mit einem auf den Malediven oder von der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassenen Impfstoff behandelt wurden. Für Empfänger des Mittels von Johnson & Johnson genügt die übliche Einmaldosis, bei anderen Vakzinen müssen beide zur Grundimmunisierung nötigen Dosen erhalten worden sein.Neben den Einreisebestimmungen wurden auch die inländischen Testregeln gelockert. So müssen Touristen und Touristinnen, welche von Einheimischen bewohnte Inseln besuchen, danach nicht länger einen negativen PCR-Test vorlegen. Auf den Malediven sind zahlreiche Inseln nur mit einem oder mehreren Hotel-Resorts bebaut und ausschließlich Urlaubern und Urlauberinnen vorbehalten, für Inseln mit einheimischer Bevölkerung gelten meist strengere Corona-Regeln. Für die Einreise weiterhin verpflichtend bleibt allerdings das Ausfüllen einer Gesundheitserklärung.Die Malediven verzeichnen seit Anfang Februar stetig sinkende Infektionszahlen. Mit Stand zum 7. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 541,6, als dominierende Variante gilt wie fast überall auf der Welt die Omikron-Mutation. Da sie tendenziell weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht, müssen auch auf den Malediven weniger COVID-Patienten und -Patientinnen in Krankenhäusern behandelt werden. Bereits Ende Februar hatte der Inselstaat die Vorgabe abgeschafft, bei einer Reise von der Hauptinsel Malé auf andere Inseln einen PCR-Test vorweisen zu müssen.