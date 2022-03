Malediven: Kein PCR-Test bei Einreise für Ungeimpfte

München, 18.03.2022 | 11:13 | lvo

Geimpfte können bereits seit dem 5. März wieder auf die Malediven einreisen, ohne zuvor einen negativen PCR-Testnachweis erbringen zu müssen. Von dieser Erleichterung profitieren nun auch Ungeimpfte. Wie die maledivische Regierung am Montag bekanntgab, gilt die Lockerung bereits seit dem 13. März.



Die Malediven haben auch für Ungeimpfte die PCR-Testpflicht abgeschafft.

Neben vollständig geimpften Reisenden können seit einigen Tagen nun auch Ungeimpfte ohne zusätzlichen Test in den Inselstaat im Indischen Ozean einreisen. Damit ersparen sich Urlauberinnen und Urlauber vor dem Abflug nicht nur zusätzliche Kosten, sondern auch Nerven. Das negative Testergebnis für die Einreise auf die Malediven durfte zuvor höchstens 96 Stunden alt sein. Auch eine Quarantänepflicht besteht nach der Ankunft nicht. Ausgenommen sind lediglich Reisende mit COVID-19-Symptomen oder jene, die bei stichprobenartigen Tests positiv getestet wurden.Alle Ankommenden müssen unabhängig von ihrem Impfstatus eine Gesundheitserklärung einreichen. Dies kann vorab online erledigt werden und muss binnen 48 Stunden vor Abflug vorliegen. Bei der Ankunft auf den Malediven werden kostenlos Visa erteilt. Vorzuweisen ist zudem die Buchungsbestätigung einer Unterkunft. Geimpfte dürfen dabei aus sämtlichen Unterkünften wählen, Ungeimpfte haben lediglich die Auswahl zwischen Unterkünften auf Inseln mit strengeren Bestimmungen. So muss die Impfquote des Personals in Hotels sowie touristischen Einrichtungen auf der Insel beispielsweise bei mindestens 95 Prozent liegen.Am 14. März wurde der Gesundheitsnotstand in dem Inselstaat aufgehoben. Seither besteht keine Maskenpflicht mehr in der Öffentlichkeit. Lediglich beim Besuch von Gesundheitseinrichtungen und Regionen mit einer Positivitätsrate von mehr als 20 Prozent kommt die Maskenpflicht wieder zum Tragen. Beim Aufenthalt an stark besuchten Orten wird ein Mund-Nase-Schutz jedoch weiterhin dringend empfohlen. Aktuell verzeichnen die Malediven eine Sieben-Tage-Inzidenz von 383; rund 68 Prozent der Bevölkerung gelten als vollständig geimpft.