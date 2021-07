Malediven: Test oder Impfung Pflicht für Hotelgäste auf bewohnten Inseln

München, 26.07.2021 | 15:03 | soe

Auf den Malediven sind neue Auflagen für Urlauber in Kraft getreten. Seit dem 26. Juli müssen Urlauber nicht nur für die Einreise, sondern auch beim Check-in in eine touristische Unterkunft einen negativen Corona-Test oder Impfnachweis vorlegen. Dies gilt jedoch nur, wenn sich die Urlaubsunterkunft auf einer bewohnten Insel befindet, nicht für reine Resort-Inseln.



Auf den Malediven traten am 26. Juli neue Auflagen für Urlauber in Kraft, die auf bewohnten Inseln übernachten.

Die neuen Regelungen wurden am 24. Juli auf der Homepage des maledivischen Innenministeriums veröffentlicht. In der Mitteilung wird klargestellt, dass das Übernachten in touristischen Einrichtungen auf bewohnten Inseln des Archipels seit dem heutigen Montag nur unter Vorlage eines Impfnachweises oder eines aktuellen Testresultats möglich ist. Geimpfte Gäste müssen alle notwendigen Dosen eines von der WHO oder von der maledivischen Arzneimittelbehörde zugelassenen Wirkstoffes erhalten haben, dabei hat die letzte Impfdosis mindestens 14 Tage zurückzuliegen. Personen ohne vollständigen Impfschutz benötigen ein negatives PCR-Testergebnis. Die Proben für den Test dürfen maximal 72 Stunden vor Verlassen des ersten Abreise-Flughafens entnommen worden sein. Bei Transitaufenthalten behält der PCR-Test seine Gültigkeit, sofern diese nicht länger als 24 Stunden dauern.Weiterhin hält die Behörde fest, dass ungeimpfte und noch nicht vollständig geimpfte Reisende nur in Gästehäusern auf bewohnten Inseln übernachten dürfen, wenn die dort lebende Bevölkerung gewisse Impfquoten erfüllt. Zum einen müssen mindestens 60 Prozent der Insulaner vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein, zudem auch 95 Prozent aller auf der Insel im Tourismussektor Beschäftigten. Außerdem müssen wenigstens 90 Prozent aller älteren Inselbewohner über 65 Jahren die Impfung vollständig abgeschlossen haben.Laut Auswärtigem Amt benötigen Urlauber aus Deutschland für die Einreise auf die Malediven eine Buchungsbestätigung in einem Resort über die gesamte Dauer des Aufenthaltes. Zudem müssen alle Einreisenden ab einem Alter von einem Jahr ein negatives PCR-Testergebnis mitbringen, dessen Proben höchstens 96 Stunden vor dem Abflug entnommen worden sind. Auch Geimpfte und Genesene sind von dieser Testpflicht nicht befreit. Darüber hinaus wird das Ausfüllen einer digitalen Einreiseerklärung gefordert. Die Malediven gelten aktuell als einfaches Risikogebiet, es herrscht jedoch keine Reisewarnung.