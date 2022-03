Mallorca schafft fast alle Corona-Maßnahmen ab

Mallorca hebt zum heutigen Dienstag nahezu alle noch verbliebenen Corona-Beschränkungen auf. Wie Regierungssprecher Iago Negueruela gestern in einer Pressekonferenz bekanntgab, werden sämtliche Teilnehmerbegrenzungen in der Gastronomie, im Nachtleben und bei Sportveranstaltungen auf allen Baleareninseln abgeschafft. Lediglich die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen sowie das Rauchverbot auf den Freisitzen von Restaurants bleiben auch weiterhin bestehen.



Ausnahmen: Maskenpflicht und Rauchverbot



Zwei Corona-Maßnahmen bleiben auf Mallorca und den Nachbarinseln jedoch weiterhin bestehen. So muss in öffentlichen Innenräumen auch fortan ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, außerdem gilt das Rauchverbot auf den Terrassen von Restaurants und Cafés nach wie vor. Das Rauchen bleibt zudem auf öffentlichen Straßen verboten, wenn dort der Mindestabstand von zwei Metern zu fremden Personen nicht eingehalten werden kann.



Die Lockerungen treten in Kraft, sobald die entsprechenden Beschlüsse im balearischen Amtsblatt BOIB veröffentlicht wurden. Dies ist für die heutige Ausgabe der Publikation vorgesehen. Fortan dürfen gastronomische Betriebe sowie Veranstaltungsstätten für Konzerte, sportliche und kulturelle Events mit voller Kapazität arbeiten. Zudem wird die Durchführung von Volksfesten, Paraden und religiösen Festen wieder erlaubt, wie das Mallorca Magazin berichtet. Ungeimpfte Mitarbeitende in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen müssen nun keinen COVID-Pass mehr vorzeigen, um ihren Arbeitsplatz betreten zu dürfen.

