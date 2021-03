Corona: Mallorca ändert Einreisebestimmungen

München, 04.03.2021 | 11:50 | soe

Mallorca hat strengere Regeln für die Einreise vom spanischen Festland beschlossen. Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen voraussichtlich ab kommendem Freitag nur noch Einreisen aus spanischen Regionen mit einer 14-Tage-Inzidenz von 100 oder weniger von der PCR-Testpflicht befreit sein. Bisher war dies bereits ab einem Wert von 150 gestattet.



Den neuen Beschluss verkündete die Präsidentin der balearischen Regierung, Francina Armengol, am 3. März im Parlament. Damit ist es nur noch Einreisenden aus der Extremadura, La Rioja und Murcia erlaubt, ohne negativen PCR-Test auf die Balearen zu kommen. Der zuvor höhere Schwellenwert schloss sechs weitere spanische Regionen mit ein. Eine Ausnahme greift bei Residenten, also allen Personen, die ihren ständigen Wohnsitz auf Mallorca oder ihren Schwesterinseln haben. Für Einreisen auf die Balearen aus dem Ausland, auch aus Deutschland, bleibt die generelle Pflicht zur Vorlage eines negativen und höchstens 72 Stunden alten PCR-Tests bestehen.Als Grund für die Verschärfung wird das Bestreben der Regierung genannt, die sinkenden Corona-Infektionszahlen weiterhin auf niedrigem Niveau zu halten. Dank strenger Lockdown-Maßnahmen über sechs Wochen konnte der Inzidenzwert auf Mallorca zuletzt deutlich unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gesenkt werden, woraufhin wieder leichte Lockerungen in Kraft traten. So dürfen Restaurants und Cafés in ihren Außenbereichen wieder Gäste bewirten. Große Hoffnungen ruhen insbesondere in der Touristikbranche Mallorcas nun auf dem Ostergeschäft, das Ende März beginnt. Für diesen Zeitpunkt haben bereits mehrere Hotelketten die Wiederöffnung ihrer Häuser auf den Balearen angekündigt, auch die Fluggesellschaften stocken ihr Angebot auf.Indes häufen sich die Spekulationen über ein baldiges Ende der deutschen Reisewarnung für die Balearen. Aufgrund der stabil niedrigen Corona-Fallzahlen könnte das Robert Koch-Institut die Inselgruppe in Kürze von seiner Liste der Risikogebiete streichen. Damit entfielen für Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland die Test- und Quarantänepflicht. An der Forderung nach einem negativen PCR-Testergebnis bei Einreise nach Mallorca würde sich dadurch jedoch nichts ändern.