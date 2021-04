Mallorca: Corona-Regeln für Restaurants bis 26. April

München, 08.04.2021 | 12:45 | soe

Auf Mallorca sollen für gastronomische Betriebe bis zum 26. April die gleichen Beschränkungen gelten, wie sie vor den Osterfeiertagen bestanden. Demnach dürfen Restaurants und Cafés nur auf ihren Freisitzen Gäste bewirten und müssen um 17 Uhr schließen. Eine entsprechende Regelung wurde von der Regionalregierung am 7. April vorbereitet und soll nach Informationen der Mallorcazeitung am Freitag beschlossen werden.



Wie Regierungssprecher Iago Negueruela am Mittwochabend verkündete, ist die Rückkehr zu den schon vor Ostern geltenden Regelungen ab dem 12. April geplant. Demnach darf die Gastronomie auf den Balearen nur ihre im Freien befindlichen Bereiche öffnen und diese höchstens zu 50 Prozent auslasten. Die Innenräume von Restaurants und Cafés müssen zunächst geschlossen bleiben. An den Tischen dürfen höchstens vier Personen Platz nehmen, zudem gilt eine Sperrstunde ab 17 Uhr. Um 22 Uhr tritt auf Mallorca ohnehin die nächtliche Ausgangssperre in Kraft, an die sich Einwohner wie Urlauber halten müssen.Während die Regelungen für die Gastronomie streng bleiben, gibt es auf den Balearen ab dem 12. April Lockerungen im privaten Bereich. So dürfen sich ab kommendem Montag in Privatwohnungen und -häusern wieder bis zu sechs Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Über Ostern war es nicht gestattet, haushaltsfremde Gäste im eigenen Zuhause zu empfangen. Gleichzeitig endet auch das Verbot innerspanischer Reisen ohne triftigen Grund, welches ebenfalls während der Osterfeiertage in Kraft war.Ziel der nur zaghaften Lockerungen im privaten Bereich und Beibehaltung der Restriktionen für die Gastronomie ist die Verhinderung einer neuen Pandemiewelle auf den Inseln. Mallorca verzeichnet seit Wochen konstant niedrige Infektionszahlen, die auch nach der Osterreisewelle aus Deutschland nicht anstiegen. Diese positive Entwicklung soll durch konsequente Vorsichtsmaßnahmen bis zum Beginn der Hauptreisezeit im Juni gesichert werden.