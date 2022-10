Mallorca: Beliebte Foto-Plattform an Cala Pi abgerissen

München, 24.10.2022 | 13:38 | soe

Mallorca-Reisende müssen künftig auf einen beliebten Fotospot der Insel verzichten. An der malerischen Bucht Cala Pi im Süden der Insel thronte bislang eine Betonplattform 15 Meter über dem türkisblauen Wasser, die besonders von Instagram-Fans gerne für Fotoshootings genutzt wurde. Nun wurde das nicht umzäunte Bauwerk jedoch von den Behörden abgerissen – aus Sicherheitsgründen.



An der Cala Pi wurde eine bei Fotofans beliebte, aber nicht umzäunte Betonplattform abgerissen.

Wer bei Instagram die Fotos zu dem Ortstag „Cala Pi“ betrachtet, sieht auf jedem zweiten Bild Personen, die auf der Plattform posieren. Dabei trennen sie nur 15 Meter Luft von der Wasseroberfläche, eine Absperrung oder ein Geländer gibt es nicht. Würde jemand das Gleichgewicht verlieren und fallen, wartet unten seichtes Wasser, das den Sturz kaum abfedern könnte – zumindest schwere Verletzungen wären wohl die Folge. Zu gefährlich, befand nun die Gemeinde Llucmajor, und ließ das Konstrukt in der vergangenen Woche abreißen.Die Herkunft der Plattform ist nicht eindeutig geklärt. Laut Informationen der Mallorcazeitung vermuten die Behörden, dass sie ursprünglich lokalen Fischern zum Einholen des Fangs per Kran gedient hat. Demnach soll das Bauwerk wohl mehr als 30 Jahre existiert haben, zu Instagram-Berühmtheit gelangte es jedoch erst in den letzten zwei bis drei Jahren. Zu erreichen war die Plattform über einen kleinen Weg links der Treppen, mitunter bildete sich in den Sommermonaten dort sogar eine Warteschlange an Hobby-Modellen und -Fotografierenden.Auch wenn die Plattform über der Cala Pi nun der Vergangenheit angehört, hat Mallorca noch viele instagramwürdige Fotoplätze zu bieten, die meisten davon sogar völlig ungefährlich. An der Playa de Muro ragt beispielsweise ein langer Holzsteg ins Meer und ermöglicht tolle Bilder mit dem feinsandigen Strand als Kulisse. Wenn es unbedingt eine Aussichtsplattform sein soll, gibt es am Torre de ses Ànimes ein mit Bänken versehenes und von einem Geländer eingefasstes Exemplar, dessen Panorama über die Steilküste und das Mittelmeer dem Blick von der Cala Pi in nichts nachsteht.