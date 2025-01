Mallorca: Klirrende Kälte auf der Insel

München, 16.01.2025 | 12:40 | sei

Die Nacht auf Mittwoch brachte auf Mallorca Frost in mehreren Regionen: Am Flughafen Palma sank die Temperatur auf minus 2 Grad, während im nahegelegenen Campos und an den Salinen von Es Trenc minus 1 Grad gemessen wurden. Auch in weiteren Gemeinden wie Binissalem und Santa Maria notierten Meteorologinnen und Meteorologen Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Laut der Balearen-Delegation des spanischen Wetteramtes Aemet stand die Insel aufgrund der niedrigen Temperaturen unter einer gelben Wetterwarnung. Solche eisigen Bedingungen sind für die Wintermonate auf Mallorca außergewöhnlich.Während die Kälte allmählich nachlässt, wird das Wetter auf Mallorca ab heute deutlich wechselhafter. Für den Donnerstag erwarten Meteorologinnen und Meteorologen zunehmend Regenfälle, die teils von Gewittern und kleinkörnigem Hagel begleitet werden können. Die Schneefallgrenze wird voraussichtlich auf 1.000 Meter ansteigen, was Schnee in den höheren Regionen der Tramuntana-Berge wahrscheinlich macht. Auch für Freitag bleibt das Wetter unbeständig, bevor es sich zum Wochenende hin langsam stabilisiert. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 13 und 15 Grad liegen, was für diese Jahreszeit unterdurchschnittlich ist.Für das Wochenende kündigt sich eine leichte Wetterbesserung an. Während der Samstag weiterhin von einem Sonne-Wolken-Mix geprägt sein wird, ist die Wahrscheinlichkeit für Regen geringer als an den Vortagen. Am Montag, dem Feiertag zu Ehren von Sant Sebastià, wird erwartet, dass die Sonne wieder häufiger scheint – ideale Bedingungen für die traditionellen Festlichkeiten auf der Insel.