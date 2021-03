Mallorca richtet kostenfreie Quarantänehotels für Urlauber ein

München, 29.03.2021 | 08:56 | soe

Mallorca reagiert auf die ab 30. März greifende Testpflicht für nach Deutschland zurückkehrende Urlauber mit weiteren Unterstützungsmaßnahmen. Wer sich trotz der weiterhin niedrigen Corona-Inzidenzwerte auf der Insel infiziert und vor dem Heimflug positiv getestet wird, kann die dann anstehende Quarantäne kostenfrei in eigens dafür eingerichteten Hotels verbringen. Dies berichtet die Mallorcazeitung unter Berufung auf das balearische Gesundheitsministerium.



Auf Mallorca können Urlauber mit positivem Corona-Test ihre Quarantäne kostenfrei in eigens eingerichteten Hotels verbringen.

Ab morgen um 0 Uhr müssen sich alle Flugreisenden nach Deutschland noch vor dem Antritt des Fluges einem Corona-Test unterziehen, dies betrifft aktuell auch zahlreiche Urlauber auf Mallorca. Fällt dieser Test positiv aus, dürfen sie das Flugzeug nicht betreten und müssen sich stattdessen in eine zehn- bis 14-tägige Quarantäne begeben. Wie das Gesundheitsministerium der Balearen nun verlauten ließ, haben Touristen dabei die Wahl aus zwei Optionen: Wer weiterhin in seiner selbstgewählten Urlaubsunterkunft bleiben möchte und diese genügend Kapazitäten aufweist, kann die Isolationszeit auf eigene Kosten dort verbringen. Alternativ können positiv getestete Urlauber jedoch auch in eines der von der Inselregierung eingerichteten Quarantänehotels umziehen und ihren Aufenthalt dort kostenfrei um die vorgeschriebene Zeit verlängern.Die Isolation in einem Quarantänehotel gilt dann als ärztliche Behandlung im Ausland, deren Kosten für Inhaber einer Europäischen Krankenversicherungskarte von der Versicherung übernommen werden. Wer in Deutschland gesetzlich krankenversichert ist, findet die entsprechenden Angaben auf der Rückseite seiner Versicherungskarte. Pauschalreisende sind darüber hinaus ohnehin bei vielen Reiseveranstaltern über eine im Reisepreis enthaltene Corona-Versicherung geschützt, welche bei einer Infektion am Urlaubsort die Folgekosten für eine Quarantäneunterkunft, medizinische Behandlung und Flugumbuchungen erstattet.Indes haben die Gesundheitsbehörden der Balearen ein engmaschiges Netz an Testmöglichkeiten geschaffen, damit Touristen ihrer Testpflicht vor der Rückreise nachkommen können. Neben dem neu eröffneten Testcenter am Flughafen von Palma de Mallorca gibt es mehrere Testzentren auf den Inseln, zusätzlich gibt es private Medizindienstleister mit entsprechenden Angeboten. Mitunter können die Tests unter Organisation des Reiseveranstalters oder Hotels direkt in der Urlaubsunterkunft durchgeführt werden, sodass der Rückflug entspannt möglich ist.