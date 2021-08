Mallorca: Strandliegen reservieren per App

München, 31.08.2021 | 11:26 | lvo

So früh wie möglich aufstehen, um noch eine Liege am Strand zu ergattern – viele Urlauber kennen das. Was im Ausland oftmals als typisch deutsche Unart verschrien ist, macht Mallorca nun sogar unproblematischer möglich: Mit einer neuen App können Strandliegen künftig vorab online reserviert werden. Wie die Mallorcazeitung am Dienstag berichtet, hat die Gemeinde Manacor die Smartphone-Anwendung ins Leben gerufen.



Strandliegen in Manacor auf Mallorca können nun per App reserviert werden.

An insgesamt neun Stränden in der Gemeinde Manacor an der Ostküste Mallorcas steht künftig eine App zur Verfügung, um Liegen online zu reservieren. Zunächst kann die Anwendung an den Stränden Cala Anguila, Cala Antena, Cala Mendia, Cala Murada, es Domingos Grans, es Domingos Petits, in Porto Cristo und s’Illot sowie am Strand s’Estany d’en Mas genutzt werden. Strandliegen und Sonnenschirme können im Voraus per Handy reserviert und bezahlt werden. Dabei haben Strandbesucher die Wahl, wo sie je nach gewünschter Sonnenintensität und Position am Strand liegen möchten. Es ist zudem möglich, die Wunschliege bereits zwei Wochen vor der Nutzung zu reservieren.Mit dem Handy kann nur das Komplettpaket gebucht werden, das zwei Liegen inklusive Sonnenschirm und ein Schließfach für Wertsachen für den gesamten Tag beinhaltet. Der Tagespreis dafür liegt bei 13,40 Euro. Einzelliegen, Halbtagsangebote oder andere Komponenten lassen sich nach wie vor nur vor Ort an den Stränden reservieren und bezahlen. Dennoch erleichtert die App all jenen den Urlaub, die bereits vorab wissen, dass sie einen ganzen Tag lang am Strand entspannen und dabei das Rundum-Paket genießen wollen. Der Weg zum Strand am Vortag oder frühen Morgen, um Liegen zu reservieren, erübrigt sich.Ermöglicht wird die bequeme Online-Reservierung durch die App EasyPark. Diese steht in Manacor bereits zur Verfügung, um Parkplätze unkompliziert online zu bezahlen. Nur wurde sie auf Strandliegen erweitert. Die Anzahl der Liegen an den teilnehmenden Stränden wurde reduziert, um somit mehr Platz für spontane Badegäste und ihre Handtücher zu lassen.