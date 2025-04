Mallorca: Neue Benimmregeln in Palma treten in Kraft

In Palma de Mallorca hat der Stadtrat am 24. April 2025 eine neue Bürgerverordnung verabschiedet. Mit der „Ordenanza Cívica“ soll das Zusammenleben in der Stadt verbessert und Fehlverhalten im öffentlichen Raum eingedämmt werden. Die Vorschriften gelten im gesamten Stadtgebiet und sollen Mitte Mai nach Veröffentlichung im Amtsblatt offiziell in Kraft treten.