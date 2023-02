Mallorca: Neuer Nationalpark wird 7.000 Hektar groß

München, 17.02.2023 | 09:01 | spi

Im Westen Mallorcas wird das unbebaute Gebiet zwischen El Toro im Westen, Son Ferrer im Norden und Sol de Mallorca im Osten zum Nationalpark Parc Natural de Ponent erklärt. Darüber hinaus werden Teile des Meeres einschließlich kleiner Inseln mit in das Naturschutzgebiet aufgenommen. Insgesamt umfasst der neue Nationalpark eine Fläche von über 7.000 Hektar. Damit ist das Naturreservat in etwa so groß wie Leverkusen.



Ungezähmte Küstenstriche und eine grüne Oase zeichnen den neuen Nationalpark in Mallorca aus.



Mallorcas grüne Lunge



Die Region westlich von Palma ist dicht besiedelt. Insbesondere die Küstenregionen sind in den letzten Jahren immer stärker bebaut worden. Dementsprechend freuen sich auch die Anwohner und Anwohnerinnen auf Mallorca über den Erhalt ihrer grünen Lunge. Mit dem Parc Natural de Ponent verfügt die Baleareninsel insgesamt über acht Nationalparks. Gleichzeitig erwartet die Region eine Zunahme des Wandertourismus.



Natururlaub auf Mallorca



Hobbybiologen und Meeresforscherinnen werden im Küstenbereich des Parc Natural de Ponent eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt vorfinden. Im Hochsommer spendet der Park zudem Schatten und bietet eine natürliche Abkühlung vom heißen Sand. Auch ureingesessene Mallorca-Kenner und -Kennerinnen sollen in diesem bisher ungenutzten Gebiet eine neue grüne Seite der Insel zu Gesicht bekommen.

