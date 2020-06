Pilotprojekt: Mallorca öffnet am 15. Juni für erste deutsche Urlauber

München, 09.06.2020 | 08:55 | lvo

Mallorca öffnet bereits am 15. Juni für die ersten Urlauber aus Deutschland. Das geschieht im Rahmen eines Pilotprojektes, das als Test für den Tourismus fungieren soll, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. 6.000 Deutsche dürfen schon zwei Wochen vor dem offiziellen Neustart des spanischen Tourismus auf die Balearen.



Am Montagabend, 8. Juni, hatte die spanische Regierung dem lange geplanten Pilotprojekt für Mallorca zugestimmt. 4.000 Urlauber dürfen nach Mallorca einreisen und je 1.000 nach Menorca sowie auf die Pityusen (Ibiza und Formentera). Geplant hat das Projekt die balearische Regierung in Zusammenarbeit mit den Hotelketten Garden, Iberostar, Riu und Viva. Auf deutscher Seite sind die Reiseveranstalter DER Touristik, Schauinsland Reisen und Tui involviert. Die Touristen sollen an der Playa de Palma sowie in der Bucht von Alcúdia untergebracht werden.Insbesondere dient das Projekt als Test. Es soll den Touristenansturm nach der Öffnung der spanischen Grenzen am 1. Juli mimen und dadurch die Sicherheitskontrollen an Flughäfen und in den Hotels einer Prüfung unterziehen. Das Projekt wird mit Touristen aus Deutschland durchgeführt, weil die epidemiologische Lage in der Bundesrepublik ähnlich der auf den Balearen ist.