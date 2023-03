Mallorca weiterhin ohne Uber oder Cabify

München, 07.03.2023 | 14:24 | spi

Ein Gesetzesdekret der balearischen Landesregierung vom 6. März sieht vor, dass keine neuen Beförderungslizenzen vergeben werden sollen. Die Nutzung von privaten Fahrdienstvermittlungsagenturen wie Uber oder Cabify wird dadurch nicht möglich sein. Dafür erhalten die Gemeinden eine einfachere Möglichkeit, temporäre Taxi-Lizenzen auszustellen, um auf Überlastungen der öffentlichen Verkehrsmittel reagieren zu können.



Reisende auf Mallorca können weder Uber noch Cabify nutzen.

Uber und Cabify dürfen ihre Beförderungsdienstleistungen auf den Balearen weiterhin nicht anbieten. Nicht die Unternehmen an sich sind verboten. Es werden lediglich keine neuen Beförderungslizenzen ausgestellt. Ohne diese dürfen keine Personen gewerblich befördert werden. Für den Sommer 2023 seien die Balearen laut Josep Marí, dem zuständigen Landesminister für Mobilität, durch mehr Handlungsspielraum der Gemeinden gewappnet.Das Geschäftsmodell von Uber und Cabify basiert darauf, dass Privatpersonen mit ihrem eigenen Auto Fahrdienste anbieten. Über eine App können Reisende wie bei einem Taxiunternehmen eine Fahrt zu günstigeren Preisen buchen. Allerdings benötigen die Fahrerinnen und Fahrer eine Beförderungslizenz, die nach dem neuen Gesetz nicht mehr vergeben wird. Die Landesregierung setzt stattdessen auf lokale Taxiunternehmen. Bis 2024 sollen diese auf Mallorca vereinheitlicht werden, um für stabile und gleiche Preise zu sorgen.Als die Touristinnen und Touristen im Sommer 2022 auf die Inseln strömten, offenbarten sich Probleme im öffentlichen Nahverkehr und bei den Mietwagen. Letztere waren selten und dementsprechend sehr teuer. Einheimische konnten wiederum kostenlos Züge und Busse benutzen, was zu überfüllten Fahrzeugen führte. Reisende wurden teilweise an Haltestellen stehen gelassen, weil im Bus kein Platz mehr war. Das neue Gesetzesdekret sieht daher die Möglichkeit vor, mindestens 24 Stunden vor Fahrtantritt einen Sitzplatz zu reservieren.