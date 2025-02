Mallorca: Palmas Uferpromenade kurz vor der Fertigstellung

München, 25.02.2025 | 16:06 | spi

Palma de Mallorca erfindet sich neu – mit einer der größten Stadterneuerungen Spaniens. Die Küstenlinie der Inselhauptstadt zwischen dem Sa-Feixina-Park und dem Kreuzfahrthafen wird umgestaltet. Historische Gebäude wurden saniert, Fußgängerbereiche ausgeweitet und neue Grünflächen geschaffen. Die Modernisierung sollte nicht nur das Stadtbild aufwerten, sondern bringt auch für Reisende einige Neuerungen. Die Bauarbeiten sollen im April 2025 abgeschlossen sein.



Palmas Uferpromenade erstrahlt bald in neuem Glanz.

Die Sanierung der 3,5 Kilometer langen Uferpromenade Paseo Marítimo begann bereits 2022 und wird bald zu einem Abschluss kommen. Urlauberinnen und Urlauber können sich auf breitere Fußwege, mehr Sitzgelegenheiten und neue Grünflächen freuen. Die Anzahl der Bäume wird verdreifacht, Spielplätze und moderne Stadtmöbel schaffen zusätzliche Erholungsmöglichkeiten. Besonders für Spaziergänge und Radtouren wird die Promenade von Palma so noch attraktiver.Parallel zur Umgestaltung der Promenade wird auch der Hafenbereich von Palma neu konzipiert. Das Werftgebiet gegenüber der Kathedrale wird verlegt, um Platz für Freizeit- und Erholungszonen zu schaffen. In diesem Zuge entstehen eine nautische Sportschule, ein interaktives Schifffahrtsmuseum sowie neue öffentliche Bereiche für Einheimische und Gäste. Besucherinnen und Besucher können so künftig noch mehr von der maritimen Atmosphäre Palmas genießen.Ein weiteres Highlight für Reisende in Palma ist die geplante Umnutzung des Gesa-Gebäudes. Dieses soll künftig eine zentrale Bibliothek, ein Auditorium und Gastronomie beherbergen. Damit entsteht ein neuer kultureller Treffpunkt direkt an der Küste, der auch für Urlauberinnen und Urlauber interessante Angebote bieten wird.