Mallorca: Uferboulevard Paseo Maritimo in Palma wird umgebaut

27.12.2021

Der Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca wird umgestaltet und künftig freundlicher für Spazierende und Radfahrende. Die spanische Zentralregierung hat die großflächigen Umbauarbeiten in der vergangenen Woche genehmigt. Dies berichtet das Mallorca Magazin.



Die Umbauarbeiten für die Neugestaltung des Paseo Marítimo sollen bereits im kommenden Jahr beginnen. Rund 20 Monate Bauzeit sind für die Verbesserungen geplant. Gelder in Höhe von 43,1 Millionen Euro wurden für das Projekt bereitgestellt.Der Uferboulevard soll mit dem Umbau für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer attraktiver gestaltet werden. So soll es unter anderem weniger Fahrspuren für den Autoverkehr geben. Die Fußgängerübergänge werden zudem von derzeit zwölf auf 26 erhöht. Außerdem sieht die Planung eine andere Verteilung der Bushaltestellen vor. Wie Majorca Daily Bulletin zudem berichtet, werden auch weitere Treppen, Rampen und Handläufe installiert, sodass die Promenade besser mit den Viertels El Jonquet und El Terreno verbunden wird. Neues Licht, W-LAN sowie Möbelstücke und Spielmöglichkeiten für Kinder sollen sich ebenfalls im Zuge der Umgestaltung am Paseo Marítimo wiederfinden. Eine farblich vom Rest des Weges abgehobene Radspur entlang der kompletten Länge des Boulevards soll ebenfalls gebaut werden. Auch weitere Blumenbeete und zusätzliche 2.000 Bäume sind geplant.Palma de Mallorcas Paseo Marítimo, offiziell Avenida Gabriel Roca, verläuft parallel zum Meeresufer der Inselhauptstadt. Der Boulevard ermöglicht Spaziergänge auf rund vier Kilometern Länge zwischen dem Stadtzentrum Palmas bei Porto Pi und dem ehemaligen Fischerdorf Portixol. Entlang des Paseo Marítimo sind zudem viele Restaurants und Hotels zu finden. Die Promenade ist bei Einheimischen sowie bei Urlauberinnen und Urlaubern gleichermaßen beliebt.