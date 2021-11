Mallorca: Roter Blitz in Winterpause ab Dezember

München, 04.11.2021 | 09:49 | cge

Mallorcas historische Bahn Tren de Sóller verabschiedet sich in die Winterpause. Die bei Urlaubern beliebte, auch als „Roter Blitz“ bekannte Bahn, soll von Dezember 2021 bis Februar 2022 stillstehen. In dieser Zeit will der Bahnbetreiber Wartungs- und Renovierungsarbeiten durchführen.



Der "Rote Blitz" geht in die Winterpause.



Straßenbahn zwischen Sóller und Port de Sóller ebenfalls in Winterpause



Auch die Straßenbahn zwischen Sóller und Port de Sóller legt in den Wintermonaten eine Pause ein. Diese startet nach dem 6. Januar 2022. Die Winterruhe der Straßenbahn soll ebenfalls für Gleisarbeiten genutzt werden.



Über den Tren de Sóller



Der Tren de Sóller verkehrt zwischen Palma de Mallorca und Sóller im Tramuntana-Gebirge. Der Tren de Sóller wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, um die Stadt Sóller, die isoliert eingebettet in der Gebirgskette Alfábia liegt, mit der Inselhauptstadt Palma zu verbinden. Die Strecke wurde im Oktober 1911 bereits inoffiziell eröffnet, die ersten drei Lokomotiven des Tren de Sóller wurden im Jahr 1912 offiziell eingeweiht. Die Eisenbahn durchquert auf ihrem Weg durch die Sierra de Tramuntana 13 Tunnel, fährt über mehrere Brücken und muss zahlreiche Höhenmeter zurücklegen. Fahrten für Touristen werden seit 1930 angeboten. Die Bahn benötigt für die rund 27 Kilometer lange Strecke von Palma nach Sóller rund eine Stunde – diese Fahrzeit in Kombination mit den charakteristischen roten Holzwaggons brachten der Bahn scherzhaft den Spitznamen „Roter Blitz" ein. Die Straßenbahn, die Sóller mit Port de Sóller verbindet, wurde im Oktober 1913 eingeweiht und war damit die erste elektrische Straßenbahn Mallorcas.

