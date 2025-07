Mallorca: Strände in Palma nach Unwetter gesperrt – Badeverbot an beliebten Abschnitten

Am Stadtstrand Can Pere Antoni sowie in Cala Major wehen derzeit rote Flaggen: Schwimmen ist hier vorübergehend untersagt. Auch an der Playa de Palma sind die Strandabschnitte rund um die Mündungen der Sturzbäche für Badegäste gesperrt. Hintergrund sind mögliche Abwassereinleitungen ins Meer, die nach starken Regenfällen auf Mallorca keine Seltenheit sind. Offiziell bestätigt ist dies zwar nicht – dennoch bleibt das Baden in den betroffenen Bereichen bis auf Weiteres verboten. Auf dem Sand selbst dürfen sich Urlauberinnen und Urlauber jedoch aufhalten.

Was bedeutet das für Reisende auf Mallorca?

Wer aktuell in Palma Urlaub macht, sollte vor einem Strandbesuch auf lokale Hinweise und die jeweilige Flaggenfarbe achten. Auch wenn das Wetter sich wieder verbessert hat, kann das Wasser vorübergehend gesundheitsschädlich sein. Besonders Familien mit Kindern und empfindliche Reisende sollten vorsichtig sein. Die Behörden betonen, dass die neue Kläranlage Palmas voraussichtlich erst 2027 in Betrieb geht – bis dahin bleibt die Infrastruktur anfällig bei Starkregen. Weitere Auswirkungen auf Touristen und Touristinnen, etwa durch Überschwemmungen oder Schließungen, sind aktuell nicht bekannt.