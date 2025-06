Mallorca: Streiks in Hotels und Restaurants ab 10. Juli

Reisende auf Mallorca und den Balearen müssen sich im Juli auf Einschränkungen einstellen: Die Gewerkschaft UGT hat das Hotel- und Gastgewerbe zu Streiks aufgerufen. An sechs Tagen im Monat sollen Beschäftigte in Hotels, Restaurants und Bars die Arbeit niederlegen. Der Ausstand betrifft die Hauptreisezeit und könnte insbesondere den Service in touristischen Einrichtungen deutlich beeinträchtigen.