Mallorca: Strengere Regeln in weiteren Touristenregionen

Mallorca verschärft die geltenden Corona-Regeln in Touristenorten der Baleareninsel. Bislang galten nur für die Playa de Palma striktere Bestimmungen. Nun sollen diese auch auf die Orte Magaluf und Llucmajor ausgedehnt werden. Dies berichten mallorquinische Medien übereinstimmend.



Mallorca beschließt strengere Regeln in Tourismusorten.

Die strikteren Regeln wurden von Iago Negueruela, Tourismusminister und Sprecher der Regierung der Balearen, am 5. Juli 2021 auf einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung mitgeteilt. Wie das Mallorca Magazin schreibt, sind von den Verschärfungen die Orte Magaluf, ein beliebtes Ferienziel bei britischen Urlaubern, und Llucmajor betroffen. An der Playa de Palma gelten diese Regelungen bereits seit Mitte Juni.Die verschärften Bestimmungen treten in erster Linie für den Gastronomiebereich in den Ferienorten in Kraft. So dürfen Gäste nicht mehr an Stehtischen bewirtet werden. An Tischen können in der Außengastronomie bis zu zehn Menschen gemeinsam Platz nehmen, im Inneren liegt die zulässige Höchstzahl bei sechs Gästen. Öffnen dürfen Restaurants und Bars bis 2 Uhr nachts. Verboten ist außerdem der Verkauf alkoholischer Getränke in Supermärkten in der Zeit von 21:30 Uhr bis 8 Uhr morgens. Weiterhin ist die maximale Zahl der Gäste in Innenbereichen auf 100 Personen limitiert. Draußen dürfen höchstens 200 Personen Platz nehmen. Aufgrund dieser Beschränkungen bleiben große Lokalitäten, wie beispielsweise der Megapark an der Playa de Palma, derzeit geschlossen. Mit den Maßnahmen sollen exzessive Trinkgelage und illegale Partys in den Tourismusgebieten verhindert werden. Neben den Ferienorten auf Mallorca gilt die Verschärfung ebenso in Portmany auf der Insel Ibiza.Mallorca verzeichnet derzeit steigende Infektionszahlen des Coronavirus. Am 5. Juli 2021 meldete das spanische Gesundheitsministerium für die Balearen eine Inzidenz von 126,93 innerhalb der vergangenen sieben Tage. In Deutschland liegt diese derzeit bei 4,9. Grund für den rapiden Anstieg auf Mallorca ist ein Virusausbruch nach Abschlussfahrten spanischer Jugendlicher auf die Baleareninsel. Bundesaußenminister Heiko Maas beruhigte indes am Montag deutsche Urlauber, die einen Spanien-Urlaub geplant haben. Die Entwicklung sei zunächst nicht besorgniserregend, eine Wiedereinführung der Quarantänepflicht stehe ebenfalls nicht bevor, so Maas.