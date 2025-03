Mallorca: Touristensteuer steigt im Sommer deutlich

München, 10.03.2025 | 11:46 | sei

Die Balearen haben eine Reform der Touristensteuer beschlossen. Während sie in den Monaten Januar und Februar entfällt, steigen die Gebühren in der Hauptsaison auf bis zu sechs Euro pro Nacht. Kreuzfahrtpassagierinnen und -passagiere müssen künftig ebenfalls tiefer in die Tasche greifen.



Die Balearen reformieren die Touristensteuer: In der Hauptsaison wird die Abgabe deutlich teurer.



Neue Abgabe für Mietwagen geplant



Neben der Touristensteuer plant die Balearen-Regierung eine zusätzliche Abgabe auf Mietwagen und private Urlaubsfahrzeuge. Deren Höhe wird sich nach der Aufenthaltsdauer sowie den Emissionen der Fahrzeuge richten und zwischen 30 und 80 Euro betragen. Die Einnahmen sollen in nachhaltige Mobilitätsprojekte investiert werden.



Wann tritt die Reform in Kraft?



Die Änderungen müssen noch vom balearischen Parlament verabschiedet werden. Da die Regierungspartei keine absolute Mehrheit hat, wird aktuell nach einem politischen Partner für die Umsetzung gesucht. Unklar ist deshalb, ob die neue Regelung noch 2025 oder erst 2026 eingeführt wird.

